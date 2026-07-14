OLUJNI VETAR, GRMLJAVINA I GRAD VELIČINE TENISKE LOPTICE: Snažno nevreme se sručilo na ovaj deo Evrope, prizori zastrašujući (VIDEO)
Snažno nevreme pogodilo je delove Nemačke, donoseći obilne padavine, olujni vetar, grmljavinu i grad veličine teniskih loptica, a meteorolozi upozoravaju da se nepogode očekuju i u narednim satima, objavio je "Špigel".
Nemačka meteorološka služba (DWD) izdala je upozorenje na jake vremenske nepogode u centralnim i južnim delovima zemlje, gde su moguće snažne grmljavine praćene intenzivnim pljuskovima, olujnim udarima vetra i gradom.
Prema prognozama, u kratkom periodu moglo bi da padne između 25 i 40 litara kiše po kvadratnom metru, dok lokalno postoji mogućnost i ekstremnijih padavina većih od 40 litara po kvadratnom metru.
Očekuju se udari vetra brzine od 70 do 90 kilometara na sat, kao i grad prečnika do tri centimetra.
Najintenzivnije nevreme već je pogodilo sever zemlje. U okrugu Ludvigslust-Parhim u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji padao je grad veličine teniske loptice, a velike količine leda prekrile su tlo do te mere da su na pojedinim mestima morale da budu uklanjane građevinskim mašinama, ističe nemački list.
Lokalni centar za vanredne situacije saopštio je da je tokom jednog sata primljeno oko 168 poziva zbog posledica nevremena.
Vatrogasci su intervenisali zbog poplavljenih podruma i uklanjanja oborenog drveća. Za sada nema prijavljenih povređenih, ali razmere materijalne štete još nisu poznate. U gradu Elmšorn u pokrajini Šlezvig-Holštajn oluja je izazvala probleme i policiji. Policijsko vozilo ostalo je zaglavljeno na poplavljenom putu tokom intervencije, nakon što je voda onemogućila dalje kretanje.
U incidentu nije bilo povređenih. U istom gradu grom je izazvao požar na krovu porodične kuće. Vatrogasci su po dolasku zatekli plamen i gust dim, ali su im snažna kiša i opasnost od novih udara groma otežavali intervenciju.
Neke vatrogasne merdevine u početku nisu mogle da budu korišćene zbog opasnosti po bezbednost ekipa, pa su vatrogasci požar gasili iz unutrašnjosti objekta uz upotrebu opreme za zaštitu disajnih organa. Iako se prvobitno verovalo da je jedna osoba ostala zarobljena u kući, kasnije je potvrđeno da niko nije pronađen.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RUSIJA ODBACILA OPTUŽBE ZA SAJBER NAPADE: Nečajev zapretio EU
13. 07. 2026. u 17:02
MOSKVA ŽESTOKO UPOZORILA BERLIN: Nemačka umešana u napade na rusku civilnu infrastrukturu
13. 07. 2026. u 16:46
POPLAVA NA ULICAMA, CIKLON ČUPAO DRVEĆE: Pogledajte posledice nevremena u Sankt Peterburgu
12. 07. 2026. u 13:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
PUTIN NAJAVIO PAKAO ZA UKRAJINU: Odgovorićemo nekoliko puta snažnije
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će odgovori Moskve na udare po ruskoj teritoriji biti „uzajamni, ali nekoliko puta snažniji“.
13. 07. 2026. u 17:41
ZAŠTO JE DUBRAVKA MIJATOVIĆ ZAISTA NAPUSTILA SERIJU "SREĆNI LjUDI"? "Morala sam da pobegnem..."
DUBRAVKA Mijatović napustila je seriju 'Srećni ljudi' iz ličnih razloga, a ne zbog honorara.
10. 07. 2026. u 15:07
OBJAVLjENE TAČNE ADRESE U EU: "Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu" Čeka se reakcija Moskve
NEMAČKA je praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, a upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve, rekao je lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk. Istovremeno, on je otkrio adrese najvažnijih nemačkih kompanija koje proizvode oružje za Ukrajinu.
13. 07. 2026. u 12:47
Komentari (0)