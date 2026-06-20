Svet

FIJASKO U BRISELU: Presela im večera, posvađali se zbog Rusije

Новости онлине

20. 06. 2026. u 14:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ODLAZAK Vladimira Zelenskog sa svečane večere lidera Evropske unije, posvećene razmatranju odnosa sa Kinom, doveo je do rasprave o Rusiji i Ukrajini, izvestio je portal "Juroaktiv".

ФИЈАСКО У БРИСЕЛУ: Пресела им вечера, посвађали се због Русије

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Kako navodi ovaj medij, Zelenski je nakratko prisustvovao večeri održanoj u četvrtak, a nakon njegovog odlaska učesnici su se upustili u dugu diskusiju o ukrajinskom sukobu, što je u potpunosti odstupilo od prvobitno planirane teme.

"Večera na kojoj je trebalo da lideri razgovaraju o dugo očekivanoj strategiji za suprotstavljanje rastućoj dominaciji Kine u svetskoj ekonomiji prekinuta je do gotovo 23 časa raspravama o ratu između Rusije i Ukrajine", navodi "Juroaktiv".

Prema pisanju portala, lideri EU nisu uspeli da postignu saglasnost o tome ko bi u budućnosti trebalo da predvodi potencijalne pregovore sa Rusijom.

U Briselu je 18. i 19. juna održan samit Evropske unije. Prema navodima portala "Politiko", više učesnika podržalo je inicijativu predsednika Evropskog saveta Antonija Košte da se obnovi dijalog sa Moskvom.

S druge strane, tom predlogu usprotivili su se predsednik Francuske Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc. Oni smatraju da trenutno nije pogodan trenutak za takav korak, a da bi, kada za to dođe vreme, inicijativu trebalo da preuzmu Pariz, Berlin i London.

(rt.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RAZOTKRIVANJE MONSTRUOZNE ZAVERE: RTS objavio rekonstrukciju događaja od 15. marta (VIDEO)
Politika

0 35

RAZOTKRIVANjE MONSTRUOZNE ZAVERE: RTS objavio rekonstrukciju događaja od 15. marta (VIDEO)

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom pretresa prostorija Filozofskog fakulteta, sprovedenog nakon tragičnog događaja od 26. marta 2026. godine, privremeno oduzeta dokumentacija koja bi mogla biti od značaja za više predmeta, među kojima je i istraga koja se vodi povodom događaja od 15. marta 2025. godine. Istovremeno, Radio-televizija Srbije emitovala je opširnu rekonstrukciju dešavanja sa protesta održanog tog dana.

20. 06. 2026. u 09:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP NIKAD ŽEŠĆE NAPAO MELONI: Teške reči predsednika SAD
Svet

0 3

TRAMP NIKAD ŽEŠĆE NAPAO MELONI: Teške reči predsednika SAD

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oinovo je danas kritikovao italijansku premijerku Đorđu Meloni, tvrdeći da joj je popularnost u padu i optuživši je da je ranije odbila saradnju sa SAD u vezi sa Iranom, a da sada želi da obnovi odnose nakon američke vojne pobede nad Teheranom.

20. 06. 2026. u 14:48

Politika
Tenis
Fudbal
GORI LUKSUZNI HOTEL, U OGROMNOM POŽARU POGINULA ŽENA: Evakuisano 1700 turista u letovalištu koje Srbi obožavaju (FOTO/VIDEO)

GORI LUKSUZNI HOTEL, U OGROMNOM POŽARU POGINULA ŽENA: Evakuisano 1700 turista u letovalištu koje Srbi obožavaju (FOTO/VIDEO)