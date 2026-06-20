JEFTIN POLITIČKI MANEVAR MILORADA PUPOVCA: Dok se Srbi u Hrvatskoj suočavaju sa pritiscima, lider SDSS-a deli lekcije Beogradu
ODLUKA predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca da stane u "odbranu" Verana Matića, izazvala je talas ogorčenja u domaćoj javnosti.
Samo kad se najdraži “hrvatski srbin “ javio da brani pozera Verana, koji žicka donacije izmišljenim prijavama.
Dok Srbe gaze u Hrvatskoj, Pupovac preko svojih Novosti vodi kampanju protiv Srba i Srbije i to je sve “krasno”!
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