Politika

JEFTIN POLITIČKI MANEVAR MILORADA PUPOVCA: Dok se Srbi u Hrvatskoj suočavaju sa pritiscima, lider SDSS-a deli lekcije Beogradu

V.N.

20. 06. 2026. u 15:16

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ODLUKA predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca da stane u "odbranu" Verana Matića, izazvala je talas ogorčenja u domaćoj javnosti.

ЈЕФТИН ПОЛИТИЧКИ МАНЕВАР МИЛОРАДА ПУПОВЦА: Док се Срби у Хрватској суочавају са притисцима, лидер СДСС-а дели лекције Београду

Foto: Printskrin

Samo kad se najdraži “hrvatski srbin “ javio da brani pozera Verana, koji žicka donacije izmišljenim prijavama.

Dok Srbe gaze u Hrvatskoj, Pupovac preko svojih Novosti vodi kampanju protiv Srba i Srbije i to je sve “krasno”!

Foto: Printskrin

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