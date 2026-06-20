ZELENSKI UPUTIO ULTIMATUM LUKAŠENKU: Imate nedelju dana ili ćemo reagovati

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski 19. juna optužio je Belorusiju da pomaže ruske napade dronovima na Ukrajinu i upozorio da Minsk ima nedelju dana da ukloni komunikacionu opremu koja navodno pomaže u navođenju udara sa beloruske teritorije, ili će Ukrajina sama preduzeti mere.

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Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu sa predsednikom Hondurasa Nasrijem Asfurom, Zelenski je pooštrio kritike na račun beloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka, tvrdeći da režim, uprkos ponovljenim tvrdnjama da Belorusija ne želi da bude uvučena u rat, nastavlja da pomaže rusku vojnu kampanju.

- Kada Lukašenko kaže da ne želi da bude uključen u rat, trebalo bi da bude iskren, bar prema sopstvenom narodu - rekao je Zelenski. - Nije samo on taj koji bi mogao da bude uvučen u rat, celu njegovu zemlju Rusija može da uvuče u njega.

Upozorenje zbog opreme na beloruskim tornjevima

Upozorenje se odnosi na ono što je Zelenski opisao kao relejne sisteme postavljene na komunikacionim tornjevima u dve beloruske oblasti koje se graniče sa Ukrajinom. Prema rečima ukrajinskog predsednika, ta oprema se koristi za koordinaciju ruskih napada dronovima na civilna područja, a ne na aktivne položaje na liniji fronta.

- Na tim tornjevima postoje relejni sistemi - rekao je on. - On može da ih ukloni. Ako zaista ne želi da bude deo rata, neka ukloni tu opremu i isključi je.

Zelenski je rekao da nastavak rada tih sistema doprinosi svakodnevnim civilnim žrtvama u Ukrajini. Dodao je da je nedelju dana dovoljno vreme da beloruske vlasti demontiraju opremu.

Ukrajinski predsednik je naveo da je Rusija koristila belorusku teritoriju od najranijih dana sveobuhvatne invazije, podsećajući da su rakete lansirane iz Belorusije pogađale ciljeve unutar Ukrajine.

Zelenski se osvrnuo i na prethodne razgovore sa Lukašenkom, navodeći da je beloruski lider pokušao da se distancira od tih napada tvrdnjom da su ih izvele isključivo ruske snage.

Zelenski je rekao da ne prihvata takvo objašnjenje.

- Svakog dana naši civili umiru zbog ovoga - rekao je. - Ako on to ne isključi, mi ćemo.

Kijev optužuje Minsk i za snabdevanje ruske vojske

Ove izjave predstavljaju jedno od najdirektnijih javnih upozorenja Kijeva Minsku od početka ruske sveobuhvatne invazije u februaru 2022. godine. Iako beloruske snage nisu formalno ušle u rat, Belorusija je dozvolila Rusiji da koristi njenu teritoriju za vojne operacije i logistiku, uključujući i početni napad na Kijev.

Zelenski je takođe optužio Belorusiju da ima značajnu ulogu u snabdevanju gorivom koje koriste ruske snage. On je ocenio da Belorusija može da ograniči izvoz koji na kraju podržava vojne operacije Moskve.

- Danas je Belorusija jedan od glavnih snabdevača ruske vojske - rekao je. - Može li se to zaustaviti? Uveren sam da je to u njegovoj moći.

Ranije ove nedelje, Zelenski je rekao da Rusija nastavlja da traži načine da dublje uvuče Belorusiju u sukob, potencijalno kao deo širih napora da izvrši pritisak na istočno krilo NATO.

Lukašenko je 16. juna izjavio da Belorusija ne predstavlja vojnu pretnju Ukrajini i izvinio se Zelenskom zbog ranijih oštrih izjava, prema intervjuu za Al Arabiya.

Lukašenko je rekao da su njegovi komentari bili odgovor na ono što je opisao kao pretnje iz Ukrajine, uključujući izjave da je Kijev identifikovao stotine potencijalnih ciljeva u Belorusiji i da zna gde se on nalazi.

- Ako se Volodimir uvredio, izvinjavam mu se zbog tih reči - rekao je Lukašenko, dodajući da je možda govorio previše oštro s obzirom na rat Ukrajine protiv Rusije.

(Kijev independent)