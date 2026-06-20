NEVREME STIŽE U SRBIJU: Prete pljuskovi, grmljavina i grad, na udaru i Beograd
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na izražene grmljavinske procese koji će u naredna dva dana zahvatiti pojedine delove Srbije, uz mogućnost lokalno obilnih pljuskova i kratkotrajne pojave grada.
Prema najnovijem upozorenju RHMZ-a, već u nedelju u kasnim popodnevnim časovima očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom u Bačkoj i Banatu. Meteorolozi upozoravaju da će na pojedinim mestima pasti veća količina kiše za kratko vreme, dok su moguće i kratkotrajne pojave grada.
Nestabilno vreme nastaviće se i u ponedeljak, kada se izraženiji grmljavinski procesi očekuju u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji.
Na udaru nevremena naći će se i Beograd, gde se tokom ponedeljka očekuju lokalno obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz mogućnost kratkotrajne pojave grada.
Meteorolozi savetuju građanima da prate najnovija upozorenja i budu oprezni zbog mogućih naglih promena vremena, jakih pljuskova i udara groma.
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