NOVI SAD OKUPIRAN VOZILIMA IZ HRVATSKE: Puna podrška blokaderima u rušenju Srbije (FOTO)

DANAS se u Novom Sadu održava blokaderski skup, a Srpska Atina okupirana je vozilima iz Hrvatske.

Foto: Novosti

Na svakom ćošku u Novom Sadu danas se mogu primetiti automobili sa hrvatskim registarskim oznakama.

Nije to slučajno, danas se u Novom Sadu održava blokaderski skup, pa su Hrvati brže bolje pohrlili da pruže podršku svojim kolegama blokaderima u rušenju Srbije.

Toliko su bahati da staju i na mesta za invalide.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Pogledajte fotografije iz Novog Sada okupiranog vozilima iz Hrvatske.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti Tekst potpisa

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti Tekst potpisa

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti