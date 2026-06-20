Politika

NOVI SAD OKUPIRAN VOZILIMA IZ HRVATSKE: Puna podrška blokaderima u rušenju Srbije (FOTO)

В.Н.

20. 06. 2026. u 15:29

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DANAS se u Novom Sadu održava blokaderski skup, a Srpska Atina okupirana je vozilima iz Hrvatske.

НОВИ САД ОКУПИРАН ВОЗИЛИМА ИЗ ХРВАТСКЕ: Пуна подршка блокадерима у рушењу Србије (ФОТО)

Foto: Novosti

Na svakom ćošku u Novom Sadu danas se mogu primetiti automobili sa hrvatskim registarskim oznakama.

Nije to slučajno, danas se u Novom Sadu održava blokaderski skup, pa su Hrvati brže bolje pohrlili da pruže podršku svojim kolegama blokaderima u rušenju Srbije.

Toliko su bahati da staju i na mesta za invalide.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Pogledajte fotografije iz Novog Sada okupiranog vozilima iz Hrvatske.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Tekst potpisa

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Tekst potpisa

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

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