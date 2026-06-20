NOVI SAD OKUPIRAN VOZILIMA IZ HRVATSKE: Puna podrška blokaderima u rušenju Srbije (FOTO)
DANAS se u Novom Sadu održava blokaderski skup, a Srpska Atina okupirana je vozilima iz Hrvatske.
Na svakom ćošku u Novom Sadu danas se mogu primetiti automobili sa hrvatskim registarskim oznakama.
Nije to slučajno, danas se u Novom Sadu održava blokaderski skup, pa su Hrvati brže bolje pohrlili da pruže podršku svojim kolegama blokaderima u rušenju Srbije.
Toliko su bahati da staju i na mesta za invalide.
Pogledajte fotografije iz Novog Sada okupiranog vozilima iz Hrvatske.
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