Svet

BES U KIJEVU NA POLJSKU: Bodnar vratio odlikovanje

Novosti online

21. 06. 2026. u 08:00

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UKRAJINSKI ambasador u Poljskoj Vasil Bodnar vratio je svoje poljsko odlikovanje u znak protesta nakon što je poljski predsednik Karol Navrocki oduzeo Vladimiru Zelenskom najviše državno priznanje, Orden belog orla.

БЕС У КИЈЕВУ НА ПОЉСКУ: Боднар вратио одликовање

Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

Pored ambasadora Bodnara, protestnom gestu su se pridružili i drugi visoki ukrajinski zvaničnici. 

(alo.rs)

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