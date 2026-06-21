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UKRAJINA U PLAMENU, CELU NOĆ ODJEKIVALE EKSPLOZIJE: Ima ranjenih, među njima i deca, oštećene brojne zgrade, objavljeni snimci udara (VIDEO)

D.D.

21. 06. 2026. u 07:15

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U RUSKOM raketnom napadu na Poltavu ranjeno je 11 osoba, među kojima je i petoro dece, saopštili su zvaničnici.

УКРАЈИНА У ПЛАМЕНУ, ЦЕЛУ НОЋ ОДЈЕКИВАЛЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ: Има рањених, међу њима и деца, оштећене бројне зграде, објављени снимци удара (ВИДЕО)

Foto: Prinscreen/X/@InsidConflict

Eksplozije su se u gradu prvi put čule nešto posle 20 časova po lokalnom vremenu, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne, dok je Vazduhoplovstvo Ukrajine upozoravalo na nadolazeće raketne udare.

Sekretarka Gradskog veća Poltave, Katerina Jamščikova, izjavila je da su sve povređene osobe hospitalizovane nakon napada. Za sada nije saopšteno šta je bilo meta napada, ali je Jamščikova navela da je u udaru oštećeno 15 stambenih zgrada.

Obim materijalne štete i težina povreda za sada nisu poznati. Poltava je grad sa oko 300.000 stanovnika, smešten u Poltavskoj oblasti u centralnom delu Ukrajine. Nalazi se oko 120 kilometara od granice sa Rusijom i oko 230 kilometara od istočne linije fronta.

Grad i okolni region redovne su mete ruskih napada dronovima i raketama, piše Kyiv Independent.

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