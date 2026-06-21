UKRAJINA U PLAMENU, CELU NOĆ ODJEKIVALE EKSPLOZIJE: Ima ranjenih, među njima i deca, oštećene brojne zgrade, objavljeni snimci udara (VIDEO)

U RUSKOM raketnom napadu na Poltavu ranjeno je 11 osoba, među kojima je i petoro dece, saopštili su zvaničnici.

Foto: Prinscreen/X/@InsidConflict

Eksplozije su se u gradu prvi put čule nešto posle 20 časova po lokalnom vremenu, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne, dok je Vazduhoplovstvo Ukrajine upozoravalo na nadolazeće raketne udare.

BREAKING: Missile Strikes Hit Central and Eastern Ukraine; Widespread Blackouts Reported



​A series of explosions has been reported across the Poltava, Dnepropetrovsk, and Kharkiv regions following a wave of cruise and ballistic missile strikes.



​Widespread blackouts have hit… pic.twitter.com/iVJdOA9LIO — Inside the conflict (@InsidConflict) June 21, 2026

Sekretarka Gradskog veća Poltave, Katerina Jamščikova, izjavila je da su sve povređene osobe hospitalizovane nakon napada. Za sada nije saopšteno šta je bilo meta napada, ali je Jamščikova navela da je u udaru oštećeno 15 stambenih zgrada.

Obim materijalne štete i težina povreda za sada nisu poznati. Poltava je grad sa oko 300.000 stanovnika, smešten u Poltavskoj oblasti u centralnom delu Ukrajine. Nalazi se oko 120 kilometara od granice sa Rusijom i oko 230 kilometara od istočne linije fronta.

Footage showing one of the Geran-2 drone strikes on the city of Shakhtarske, Dnipropetrovsk Oblast earlier this evening.



The city was also attacked by a Kh-59/69 cruise missile. https://t.co/VRvii7rlwj pic.twitter.com/V450f04xTK — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 20, 2026

Grad i okolni region redovne su mete ruskih napada dronovima i raketama, piše Kyiv Independent.