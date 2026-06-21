SRPSKI ZET DIRNUO MNOGE: Eloj Rum blistao, pa gestom oduševio planetu (FOTO)

GOLMAN reprezentacija Kurasao Eloj Rum blistao je na utakmici protiv Ekvadora, a posle meča je gestom dirnuo mnoge.

FOTO: Tanjug/AP/Ed Zurga

Srpski zet je u remiju sa južnoameričkom selekcijom (0:0) imao neverovatnih 15 odbrana. Sjajnu partiju posvetio je bivšem saigraču Piteru Žarzinju.

On je takođe bio golman, nažalost je preminuo 2019. godine od srčanog zastoja dok je bio sa reprezentacijom u Haitiju.

Eloj Rum je nakon duela na Mundijalu 2026 u ruci držao majicu sa likom Žairzinje, uz natpis:

- Ovo je za tebe! Čista ljubav, Kurasao - pisalo je na majici.

👏🏼🇨🇼 Room dedicated the win to Jairzinho, the goalkeeper from Curaçao passed away 7 years ago. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/eCD55JYK60 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Kurasao će u poslednjoj utakmici grupne faze igrati protiv Obale Slonovače.

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