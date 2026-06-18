NAJVEĆI NAPAD NA MOSKVU U POSLEDNJE DVE GODINE: Nizale su se eksplozije, sve bukti (VIDEO)

NAPAD ukrajinskih dronova na Moskvu koji se dogodio jutros bio je najveći u poslednje dve godine, objavio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin, prenosi TASS.

Foto: Printskrin Iks/Osinttechnical

Kako je rekao, ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su 85 bespilotnih letelica od početka današnjeg dana.

Prethodno najveći broj, 81 oborena bespilotna letelica, zabeležen je 17. maja, prenosi ruska agencija.

Sobjanjin je u sredu objavio da su snage protivvazdušne odbrane uništile 60 bespilotnih letelica koje su letele ka ruskoj prestonici.

Ranije danas ruske vlasti su saopštile da je nekoliko ukrajinskih dronova napalo Moskovsku rafineriju nafte i da se posledice tog napada otklanjaju.

Additional footage of Russia’s Moscow oil refinery ablaze this morning after a successful Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/34c27d565q — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je i da je u tržnom centru "Belaja Dača" u Kotelnikiju, u Moskovskoj oblasti, izbio požar nakon pada fragmenata drona.

🔥 “The whole of Moscow is f***ing burning!” — a local resident had an emotional reaction to the drone attack



“I’m sick of this special military procedure! I’m getting the hell out of here!”



Well then, good luck. Just don’t forget to fill up the tank first 🤣 https://t.co/04hwUvA3pB pic.twitter.com/2BeEScUTvo — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

On je takođe prijavio i napad dronom na stambenu zgradu u Žukovskom.

Ruski guverner je saopštio i da je žena povređena u selu Stepanovo u blizina grada Elektrostalja, tokom odbijanja masovnog ukrajinskog vazdušnog napada na Moskovsku oblast.

(Tanjug)

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