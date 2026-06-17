"SPREMNI SMO": Merc odlučan, čeka se reakcija Moskve

EVROPA je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rešenju sukoba u Ukrajini, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

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- Spremni smo za mirovne pregovore - rekao je Merc na konferenciji za novinare održanoj na marginama samita G7 u Francuskoj.

Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merc je istakao da bi Evropa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Državama.

- To je oduvek bio naš stav: govorili smo da Ukrajina i Rusija, kao i Evropa i SAD, treba da sednu za pregovarački sto, a danas to ni na koji način nije bilo predmet neslaganja - rekao je Merc, piše RIA Novosti.

Istovremeno, Merc je naglasio da Evropa namjrava da nastavi sa povećanjem vojne i finansijske podrške Kijevu.

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