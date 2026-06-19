Politika

VUČIĆ SA DŽEFRIJEM SAKSOM: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta

Новости онлине

19. 06. 2026. u 11:26

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa ekonomistom Džefrijem Saksom, koji učestvuje na Prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta.

ВУЧИЋ СА ЏЕФРИЈЕМ САКСОМ: Србија има историјску шансу да постане део заједничког ЕУ тржишта

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je u objavi na Instagramu istakao da je čast i velika privilegija razgovarati sa Džefrijem Saksom, jednim od najuglednijih svetskih ekonomista čije analize i procene već decenijama predstavljaju važan orijentir donosiocima odluka. 

''Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim ekonomskim, političkim i bezbednosnim izazovima, sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima'', naveo je Vučić, koji je bio na radnom doručku sa Saksom.

Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta, od transformacije globalne ekonomije do svakodnevnog života ljudi.  

Vučić je istakao ogroman potencijal Srbije u ovim oblastima, kao zemlje koja se već pozicionirala kao značajan igrač na mapi globalnog tehnološkog razvoja.

''Govoreći o ekonomskim perspektivama Srbije, naglasio sam da pored snažnih aktivnosti privlačenja investicija iz celog sveta, naša zemlja ima i istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, što bi otvorilo vrata za slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi i omogućilo domaćim kompanijama da posluju bez barijera u okruženju od preko 450 miliona potrošača''. 

Naveo je da su razgovarali i o izazovima očuvanja političke stabilnosti, samostalnosti u odlučivanju i ekonomskog razvoja Srbije, kao i o potrebi da Srbija nastavi da vodi odgovornu i principijelnu politiku, otvorenu za saradnju sa svima uz doslednu zaštitu svojih državnih i nacionalnih interesa.

''Posebno sam zahvalio profesoru Saksu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Sa velikom pažnjom saslušao sam njegove analize i savete, uveren da od ljudi takvog znanja i iskustva uvek može mnogo da se nauči'', naveo je Vučić u objavi na nalogu ''buducnostsrbijeav''.

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