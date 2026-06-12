PUTIN PRESEKAO: Svemirske snage kreću u akciju, dronovi više nemaju šanse (VIDEO)

RUSIJA ubrzano jača svoju niskoorbitalnu satelitsku grupu, koja bi trebalo da pomogne vojsci u borbi protiv ukrajinskih dronova i omogući upravljanje teškim bespilotnim letelicama, izjavio je Vladimir Putin na sastanku sa veteranima Specijalne vojne operacije.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, Depositphoto/kanuman/boscorelli

Putin je poručio da će ruski vojnici na zemlji uskoro osetiti konkretne rezultate tog rada, naglašavajući da Moskva razvija sistem koji, prema njegovim rečima, neće zaostajati za Starlinkom, a mogao bi da bude i bolji.

- Nadam se da ćete to na zemlji uskoro osetiti - rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, nova ruska niskoorbitalna satelitska grupa imaće važnu ulogu u savremenom ratovanju, posebno u uslovima u kojima dronovi, komunikacija i veza u realnom vremenu odlučuju o ishodu borbe.