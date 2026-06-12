PUTIN PRESEKAO: Svemirske snage kreću u akciju, dronovi više nemaju šanse (VIDEO)
RUSIJA ubrzano jača svoju niskoorbitalnu satelitsku grupu, koja bi trebalo da pomogne vojsci u borbi protiv ukrajinskih dronova i omogući upravljanje teškim bespilotnim letelicama, izjavio je Vladimir Putin na sastanku sa veteranima Specijalne vojne operacije.
Putin je poručio da će ruski vojnici na zemlji uskoro osetiti konkretne rezultate tog rada, naglašavajući da Moskva razvija sistem koji, prema njegovim rečima, neće zaostajati za Starlinkom, a mogao bi da bude i bolji.
- Nadam se da ćete to na zemlji uskoro osetiti - rekao je Putin.
Prema njegovim rečima, nova ruska niskoorbitalna satelitska grupa imaće važnu ulogu u savremenom ratovanju, posebno u uslovima u kojima dronovi, komunikacija i veza u realnom vremenu odlučuju o ishodu borbe.
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