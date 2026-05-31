"IGRANJE SA VATROM" Ukrajinski dron pogodio nuklearnu elektranu u Zaporožju

P. Đurđević

31. 05. 2026. u 08:17

GENERALNI direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Marijano Grosi, izrazio je zabrinutost nakon što je ruska državna kompanija za nuklearnu energiju Rosatom saopštila da je ukrajinski dron pogodio najveću evropsku nuklearnu elektranu u Zaporožju.

IAEA je saopštila da je o incidentu obaveštena od strane rukovodstva elektrane, koja je pod ruskom kontrolom.

- Generalni direktor IAEA, Rafael Marijano Grosi, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog prijavljenog incidenta, koji potkopava i sedam osnovnih stubova za obezbeđivanje nuklearne bezbednosti tokom sukoba i pet specifičnih principa za zaštitu nuklearnog oružja - saopštila je agencija.

Bez povreda ili oštećenja nuklearnih sistema Ovi principi, ističu oni, jasno navode da „ne sme biti napada iz ili protiv postrojenja“.

Prema agenciji, koja je zatražila pristup pogođenoj zgradi turbina kako bi iz prve ruke procenila štetu, ovo je prvi napad dronom unutar perimetra postrojenja od aprila 2024. godine.

- Napadanje nuklearnih postrojenja je kao igranje vatrom - rekao je Grosi. IAEA je saopštila da će objaviti dodatne informacije kada njen tim dobije pristup mestu incidenta i utvrdi detalje događaja, dodajući da nema neposrednih izveštaja o povredama ili oštećenjima nuklearnih sistema postrojenja.

