"IGRANJE SA VATROM" Ukrajinski dron pogodio nuklearnu elektranu u Zaporožju

GENERALNI direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Marijano Grosi, izrazio je zabrinutost nakon što je ruska državna kompanija za nuklearnu energiju Rosatom saopštila da je ukrajinski dron pogodio najveću evropsku nuklearnu elektranu u Zaporožju.

IAEA je saopštila da je o incidentu obaveštena od strane rukovodstva elektrane, koja je pod ruskom kontrolom.

- Generalni direktor IAEA, Rafael Marijano Grosi, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog prijavljenog incidenta, koji potkopava i sedam osnovnih stubova za obezbeđivanje nuklearne bezbednosti tokom sukoba i pet specifičnih principa za zaštitu nuklearnog oružja - saopštila je agencija.

The IAEA has been informed by the ZNPP that a drone today struck a turbine building at the site, reportedly causing a hole in its wall. DG @rafaelmgrossi expresses serious concern about the reported incident which would endanger both the 7 indispensable pillars for ensuring… pic.twitter.com/WA7pxCVbvH — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 30, 2026

Bez povreda ili oštećenja nuklearnih sistema Ovi principi, ističu oni, jasno navode da „ne sme biti napada iz ili protiv postrojenja“.

Prema agenciji, koja je zatražila pristup pogođenoj zgradi turbina kako bi iz prve ruke procenila štetu, ovo je prvi napad dronom unutar perimetra postrojenja od aprila 2024. godine.

- Napadanje nuklearnih postrojenja je kao igranje vatrom - rekao je Grosi. IAEA je saopštila da će objaviti dodatne informacije kada njen tim dobije pristup mestu incidenta i utvrdi detalje događaja, dodajući da nema neposrednih izveštaja o povredama ili oštećenjima nuklearnih sistema postrojenja.

(Indeks.hr)

