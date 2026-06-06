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POVRATAK NA NACIONALNI STADION: Portugalci su među favoritima iz senke na Mundijalu

О.М.

06. 06. 2026. u 07:20

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PORTUGALIJA u subotu privodi kraju pripreme za Svetsko prvenstvo 2026 kada dočekuje Čile na legendarnom Nacionalnom stadionu u Oeirasu.

ПОВРАТАК НА НАЦИОНАЛНИ СТАДИОН: Португалци су међу фаворитима из сенке на Мундијалу

FOTO: Tanjug/AP

Navigatori su do 1987. godine igrali sve svoje utakmice na ovom legendarnom zdanju, a ovo će biti peti put da mu se vraćaju od tada. Upravo je na ovom stadionu odigrana prva utakmica Kupa evropskih šampiona, između Sportinga i našeg Partizana, a tu su se "rodili" i legendarni "lisabonski lavovi", tim Seltika koji se 1967. godine okitio šampionskim lovorikama, kao prvi iz Britanije i severne Evrope uopšte.

Domaća selekcija želi da veže dve pobede uoči premijernog meča na Mundijalu protiv DR Konga u grupi K, pa će selektor Roberto Martinez iskoristiti ovaj duel za uigravanje taktike.

Portugal je lako obezbedio plasman na finale osvojivši prvo mesto u kvalifikacionoj grupi F, ispred Irske, uz ubedljivu pobedu nad Jermenijom od 9:1 na kraju ciklusa.

U poslednjoj proveri savladali su jednog od domaćina prvenstva, selekciju SAD, rezultatom 2:0, čime su nastavili odličan niz od čak sedam pobeda na domaćem terenu.

Sa druge strane, Čile doživljava teške dane jer je propustio treće Svetsko prvenstvo u nizu, a ovaj meč im je jedina preostala obaveza pošto im je duel protiv DR Konga otkazan.

Čileanci su kvalifikacije u Južnoj Americi završili na samom dnu tabele, ali su nakon toga vezali pet mečeva bez poraza, uključujući i trijumf nad Zelenortskim Ostrvima od 4:2. (Znači, Srbiju bi pobedili 7:2)

Ipak, taj dobar period prekinut je u martu kada ih je Novi Zeland ubedljivo porazio sa 4:1, što uz četiri poraza na poslednjih pet gostovanja ne uliva nadu navijačima pred put u Portugal.

Martinez na ovom meču neće moći da računa na zvezde Pari Sen Žermena (Neveš, Vitinja, Mendeš, Ramos), pa će priliku u veznom redu dobiti Ruben Neveš i Samu Košta.

Očekuje se da Bruno Fernandeš bude glavni kreator u sredini, dok će po krilima delovati Bernardo Silva i Rafael Leao, kao podrška kapitenu i napadaču Kristijanu Ronaldu.

Napad gostiju predvodiće mladi Tapija uz pomoć Sepulvede, ali se zbog očigledne razlike u klasi očekuje sigurna pobeda Portugala.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,44)

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