Region

ZEMLJOTRES PROBUDIO KOMŠILUK: Evo gde je bio epicentar

В.Н.
V.N.

06. 06. 2026. u 07:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZEMLjOTRES magnitude 2.9 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 6. jun 2026 u 07:01 časova, na području Hrvatske.

ЗЕМЉОТРЕС ПРОБУДИО КОМШИЛУК: Ево где је био епицентар

Foto: Pixabay/Tumisu

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 73 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Građani Siska kažu da su čuli tutnjavu. Potres se osetio i u drugim delovima Hrvatske.

"Petrinja, udara, lagana trešnja i zvuk", pisali su građani na EMSC.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Besplatno svakodnevno bankarstvo za milion i po građana Srbije

Besplatno svakodnevno bankarstvo za milion i po građana Srbije