Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

06. 06. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP

Subota

16.00 TPV - Inter Turku (2) X2&2+ (1.57)

22.00 Engleska - Novi Zeland |1-3&||1-3 (1.82)
0.00 Brazil - Egipat 1 (1.40)

Ukupna kvota: 4.00

TPV je ostvario samo jednu pobedu od starta šampionata, igra veoma loše i očekujemo da probuđeni gosti odnesu bar bod sa ovog meča, dodajemo golove koji su redovni na mečevima Inter Turkua 2.

Engleska je daleko bolja od Novog Zelanda, ali sada već tradicionalno ne postiže mnogo golova i trebala bi rutinski odraditi posao, pa zato predlažemo naš tip.

Brazil i Egipat imaju generalnu probu pred Svetsko prvenstvo, očekivanja su velika i "karioke" moraju pokazati kvalitet kako bi opravdali "hajp" pred spektakl u Severnoj Americi.

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