TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BORČI: Mladić hitno prevezen na Urgentni
MUŠKARAC star 30 godina teško je povređen kada je kao pešak oboren u Borči, rečeno je iz Hitne pomoći.
Nesreća se dogodila u 23.20 u Ulici Bratstva i jedinstva, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.
U 20.50 u Batajnici kod NIS pumpe, 18-godišnja devojka pala je s motora i prevezena u KBC Zemun.
Ekipe Hitne pomoći obavile su u toku noći ukupno 120 intervencija od kojih je 29 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
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