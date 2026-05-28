MOSKVA ĆE POBESNETI: Ukrajina kupuje lovce koji mogu da polete, izvrše misiju i nestanu (VIDEO)
ŠVEDSKA vlada je odobrila kupovinu do 20 borbenih aviona Gripen E/F za Ukrajinu putem mehanizma EU za kreditnu podršku Ukrajini. Nakon toga, Švedska namerava da prebaci i 16 aviona Gripen C/D kao deo bilateralne pomoći.
Ovo je objavio švedski premijer Ulf Kristerson tokom zajedničke konferencije za novinare sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u vazduhoplovnoj bazi u Upsali u četvrtak, prema dopisniku Ukrinforma.
Ulf Kristerson je rekao da je Ukrajina jasno identifikovala Saab JAS 39 Gripen kao svoj prioritet za dugoročnu protivvazdušnu odbranu i da želi da kupi najnoviji model Gripen E. Izjavio je da je, u prvoj fazi, sporazum između Švedske i Ukrajine predviđao kupovinu 20 novih aviona Gripen E.
Ukrajina planira da izdvoji 2,5 milijardi evra iz mehanizma EU za kredit podrške Ukrajini za ove lovce Gripen E/F.
Kristerson je izjavio da nakon završetka planirane nabavke, Švedska takođe namerava da prebaci 16 aviona Gripen C/D kao deo bilateralne pomoći.
Takođe je objasnio da je Ukrajina zatražila dalju švedsku podršku kroz postojeće avione Gripen C/D koje trenutno koriste švedske oružane snage. Napomenuo je da je reč o proverenoj verziji koja je u upotrebi od početka 2000-ih i dodao da će ukupno 16 aviona Gripen C/D biti prebačeno nakon što se finalizuje sporazum o nabavci novih aviona Gripen E.
Prema rečima švedskog premijera, nakon što sporazum bude potpisan i Švedska dobije sve potrebne dozvole za izvoz, očekuje se da će isporuke lovaca Gripen C/D početi početkom 2027. godine.
Kristerson je naglasio da su se predsednik Vladimir Zelenski i on sastali sa ukrajinskim probnim pilotom koji je već nekoliko puta leteo Gripenom, a pilot je rekao da će avion biti velika prekretnica za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.
Dodao je da će Švedska takođe obezbediti održavanje aviona i obuku pilota i napomenuo da je ovaj proces već počeo.
Kako je ranije izvestio Ukrinform, predsednik Vladimir Zelenski je stigao u Švedsku. Ključne teme posete su veliki paket odbrambene pomoći za Ukrajinu i odluke u vezi sa lovačkim avionima Gripen.
U februaru je predsednik Zelenski izjavio da Ukrajina ima sporazume sa međunarodnim partnerima o isporuci 150 borbenih aviona Gripen.
ukrinform.net
BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
GRUŠKO ZAGRMEO: NATO dobro zna šta bi usledilo posle pokušaja blokade Kalinjingrada
28. 05. 2026. u 12:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)