MOSKVA ĆE POBESNETI: Ukrajina kupuje lovce koji mogu da polete, izvrše misiju i nestanu (VIDEO)

ŠVEDSKA vlada je odobrila kupovinu do 20 borbenih aviona Gripen E/F za Ukrajinu putem mehanizma EU za kreditnu podršku Ukrajini. Nakon toga, Švedska namerava da prebaci i 16 aviona Gripen C/D kao deo bilateralne pomoći.

Ovo je objavio švedski premijer Ulf Kristerson tokom zajedničke konferencije za novinare sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u vazduhoplovnoj bazi u Upsali u četvrtak, prema dopisniku Ukrinforma.

Ulf Kristerson je rekao da je Ukrajina jasno identifikovala Saab JAS 39 Gripen kao svoj prioritet za dugoročnu protivvazdušnu odbranu i da želi da kupi najnoviji model Gripen E. Izjavio je da je, u prvoj fazi, sporazum između Švedske i Ukrajine predviđao kupovinu 20 novih aviona Gripen E.



Prema Kristersonu, pregovori su još uvek u toku, ali je cilj bio da se brzo zaključi potpuni sporazum koji bi omogućio početak isporuka 2030. godine.

Ukrajina planira da izdvoji 2,5 milijardi evra iz mehanizma EU za kredit podrške Ukrajini za ove lovce Gripen E/F.

Kristerson je izjavio da nakon završetka planirane nabavke, Švedska takođe namerava da prebaci 16 aviona Gripen C/D kao deo bilateralne pomoći.

Takođe je objasnio da je Ukrajina zatražila dalju švedsku podršku kroz postojeće avione Gripen C/D koje trenutno koriste švedske oružane snage. Napomenuo je da je reč o proverenoj verziji koja je u upotrebi od početka 2000-ih i dodao da će ukupno 16 aviona Gripen C/D biti prebačeno nakon što se finalizuje sporazum o nabavci novih aviona Gripen E.

Prema rečima švedskog premijera, nakon što sporazum bude potpisan i Švedska dobije sve potrebne dozvole za izvoz, očekuje se da će isporuke lovaca Gripen C/D početi početkom 2027. godine.

Kristerson je naglasio da su se predsednik Vladimir Zelenski i on sastali sa ukrajinskim probnim pilotom koji je već nekoliko puta leteo Gripenom, a pilot je rekao da će avion biti velika prekretnica za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

Dodao je da će Švedska takođe obezbediti održavanje aviona i obuku pilota i napomenuo da je ovaj proces već počeo.

Kako je ranije izvestio Ukrinform, predsednik Vladimir Zelenski je stigao u Švedsku. Ključne teme posete su veliki paket odbrambene pomoći za Ukrajinu i odluke u vezi sa lovačkim avionima Gripen.

U februaru je predsednik Zelenski izjavio da Ukrajina ima sporazume sa međunarodnim partnerima o isporuci 150 borbenih aviona Gripen.

