SUOČITE SE SA SVOJIM ILUZIJAMA I TUĐIM OBMANAMA Astro savet za utorak, 7. jul: Ova 4 znaka će najviše osetiti retrogradni hod Neptuna
NEPTUN, planeta podsvesti, intuicije, umetnosti (muzika, film, slikarstvo), mašte, snova, ideala, duhovnosti, vere, religije, ali i obmana, iluzija, prevara, laži, skandala, špijunaže, kao i tečnosti, vode, nafte, mora, plovidbe morima, poplava, zemljotresa, migracija, 7. jula, kreće retrogradnim hodom sa četvrtog stepena Ovna.
Neptun takođe simbolizuje farmaciju, psihologiju, lekove, otrove, viruse, insekte, mentalno zdravlje, psihu, bolesti zavisnosti (alkohol, droga, kockanje).
Mada 12. decembra kreće direktno, Neptun tek početkom aprila 2027. godine izlazi iz retrogradne senke, kada će njegov uticaj biti potpun.
U periodu njegovog retrogradnog hoda, privodićemo kraju nedovršene poslove, projekte i odnose, bilo da se radi o komponovanju muzike za operu, snimanju špijunskog filma, skidanju ružičastih naočara u ljubavi, proizvodnji novog leka, kupovini jahte, popravci čamca ili slavina u kući koje cure.
Ovaj petomesečni retro-hod Neptuna će pojačati našu intuiciju, emocije ali i snove, zato ih treba pažljivo osluškivati - podsvest nam tako šalje važne poruke. Mnogi će shvatiti gde su to zavaravali sebe ili kakve su to iluzije gajili o nekim osobama. Možemo se suočiti sa manipulacijama u ljubavnim odnosima ali i na finansijskom planu (kritičan datum 11. avgust, kada Neptun pravi egzaktnu opoziciju sa Venerom, planetom ljubavi i novca).
Retro-hod Neptuna će najviše osetiti osobe rođene sa Suncem, podznakom, vrhom četvrte, sedme ili desete kuće ili nekom ličnom planetom (Meaec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter) na početnim stepenima Ovna, Vage, Raka i Jarca.
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