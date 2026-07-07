TO JE ČEKAO CEO SVET! Ronaldo otkrio da li je završio reprezentativnu karijeru!

Portugalci eliminisani sa Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi od selekcije Španije sa 0:1.

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Kapiten fudbalske reprezentacije Portugala Kristijano Ronaldo je, posle ispadanja njegove selekcije sa Mundijala izjavio da još uvek nije odlučio o tome da li će završiti svoju reprezentativnu karijeru.

"Ne odlučujem ništa naprečac. Trenutno nije važno da li ću nastaviti", otkrio iskusni Ronaldo (41), a preneo portugalski portal "A Bola".

Portugalci su ostali bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva, dok je selektor Roberto Martinez nakon eliminacije podneo ostavku.

Kristijano Ronaldo je u ovom meču zabeležio poslednji nastup na šampionatima sveta.

Portugalski napadač je igrao na ukupno šest Mundijala, po čemu je rekorder, uz Lionela Mesija i Giljerma Očoe.

Napadač saudijskog Al Nasra takođe drži rekord u selekciji Portugala po broju odigranih utakmica (233) i datih golova (146).

"Sutra ću se probuditi kao što sam se probudio i danas: čiste savesti. Igrao sam 23 godine za reprezentaciju i osvojio tri titule. Pre mene, Portugal nije osvojio ništa. Evropsko prvenstvo je bilo najvažnije. Za mene, 2016. godina ima isti značaj kao Svetsko prvenstvo, iskreno", zaključio je Ronaldo.

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