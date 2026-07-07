Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

07. 07. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Tanjug/AP/Butch Dill

Utorak

18.00 Argentina - Egipat 1&|1-3&||1-3 (2.65)

22.00 Švajcarska - Kolumbija prolaz dalje 2 (1.65)

Ukupna kvota: 4.37

Argentina bi trebala imati lak zadatak protiv Egipta, daleko je kvalitenija, bolje igra i očekujemo da rutinski slavi na današnjem meču.

Kolumbija igra odlično na ovom SP, u odličnom je ritmu, sve linije tima su uigrane i verujemo da će izbaciti neugodnu Švajcarsku u veoma ujednačenom meču.

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