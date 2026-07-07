NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Utorak
18.00 Argentina - Egipat 1&|1-3&||1-3 (2.65)
Ukupna kvota: 4.37
Argentina bi trebala imati lak zadatak protiv Egipta, daleko je kvalitenija, bolje igra i očekujemo da rutinski slavi na današnjem meču.
Kolumbija igra odlično na ovom SP, u odličnom je ritmu, sve linije tima su uigrane i verujemo da će izbaciti neugodnu Švajcarsku u veoma ujednačenom meču.
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