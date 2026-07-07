DEPONIJA NAMERNO ZAPALJENA? U Sivcu zbog dima i neprijatnih mirisa negoduju i meštani i komunalci

NA deponiji u Sivcu od prošle sedmice bukti požar, zbog čega oštro negoduju ne samo meštani, jer su izloženi dimu i neprijatnim mirisima, nego i JKP "Radnik", koje je izdalo saopštenje pod nazivom: "Stop piromaniji i trovanju našeg mesta!".

foto JKP Radnik / Ž. Madžarev

Iako se, naročito tokom leta usled tropskih temperatura, često dešava da nesanitarne deponije - kakva je i sivačka, a i apsolutna većina u Srbiji - budu u plamenu zbog lako zapaljivih metanskih isparenja stvorenih razlaganjem organskih materija, krivica se prebacuje na JKP "Radnik", kojem se zamera da smetlište nedovoljno održava i kontroliše.

Kao mogući izazivači požara prozivaju se sakupljači sekundarnih sirovina, što direktor "Radnika" Željko Madžarev odlučno odbacuje.

- Deponija je namerno zapaljena, zbog čega sam u subotu (4. 7) u Policijskoj stanici u Kuli podneo prijavu protiv N.N. vinovnika. Neko je bacio nešto zapaljivo na deponiju s njene druge strane, koja nije pokrivena kamerama. To je učinjeno da bi se dobio "materijal" za kritiku na društvenim mrežama - kategoričan je Madžarev.

Požar je, navodi, izbio u utorak, 30. juna, po podne, ali ga je ugasila jaka kiša iste večeri i noći. Ponovo se pojavio dva dana kasnije i opasno rasplamsao pred kraj sedmice.

Nije prenet žar iz Crvenke MEĐU meštanima se kao uzrok požara pominje i gomilanje na deponiji u Sivcu, gde se od kraja maja dovozi otpad iz susedne Crvenke. Madžarev objašnjava da se to čini po sudskoj odluci, jer je zbog čestih požara zabranjeno odlaganje na crvenačkoj deponiji koja se nalazi vrlo blizu naselja, ali ističe da kamioni tamošnjeg JKP "Vodovod" svakako nisu preneli žar na smetlište u Sivcu.

- Mašinom smo napravili prolaz između dva dela deponije da vatra ne bi prelazila sa jednog na drugi. Gasimo je kamionom-cisternom od 9.000 litara, koji nam je u martu ustupilo JKP "Čistoća" iz Novog Sada, a u pomoć su nam pritekli vatrogasci iz Kule i Sivca. Iskusni komandir DVD iz našeg sela takođe smatra da je požar podmetnut - rekao je Madžarev.