RONALDO DOŽIVEO DUPLI UDARAC! Posle ispadanja desilo mu se i ovo!

Selekcija Portugala završila je učešće na Svetskom prvenstvu, što je verovatno bio kraj reprezentativne karijere za Kristijana Ronalda.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martinez saopštio je da je utakmica osmine finala Svetskog prvenstva, u kojoj je njegova ekipa izgubila od selekcije Španije, bio njegov poslednji meč na klupi portugalskog nacionalnog tima.

Portugalci su poraženi od evropskog prvaka sa 0:1, što je po svemu sudeći bio kraj u reprezentaciji i za kapitena Kristijana Ronalda (40).

"Istina je da je ovo moja poslednja utakmica na klupi reprezentacije Portugala. Želim da se zahvalim portugalskom narodu. Nosim sa sobom uspomene za ceo život. Nisam razgovarao sa predsednikom Saveza, ali ovo je kraj jednog ciklusa. Legitimno je da gospodin Pedro Proensa može da izabere novog selektora reprezentacije Portugala", naveo je Martinez, a preneo portugalski portal A Bola.

Gol odluke postigao je Mikel Merino u finišu utakmice:

"Odluka nije doneta pre početka Mundijala. Moj fokus kad sam došao u Portugal je bio da osvojim Svetsko prvenstvo. Mislim da bez osvajanja Svetskog prvenstva nema smisla nastaviti", rekao je Martinez.

On se zahvalio i Fudbalskom savezu Portugala, njegovom predsedniku Pedru Proensi, igračima i svom stručnom štabu.

Španski stručnjak je preuzeo Portugalce u januaru 2023. godine. Sa njihovim nacionalnim timom je bio prvak Lige nacija u sezoni 2024/25, dok je na ukupno 45 mečeva na kojima je vodio tu ekipu zabeležio 32 pobede, šest remija i sedam neuspeha.

"Reč je o 45 utakmica, kao i o najboljem učinku kada je reč o broju postignutih golova i osvojenih bodova u istoriji reprezentacije. Tu su i sećanja na osvajanje Lige nacija i obaranje rekorda", dodao je Martinez.

Prema pisanju portugalskih medija, novi selektor trebalo bi da postane doskorašnji trener Al Nasra, Žorže Žezuš, koji je u tom saudijskom klubu sarađivao sa kapitenom Kristijanom Ronaldom.

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