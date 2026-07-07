Fudbal

SPEKTAKL DO SPEKTAKLA! Ima da pršti: Ovo su poznati parovi četvrtfinala Svetskkog prvenstva!

Новости.онлине

07. 07. 2026. u 05:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Čekaju se još pobednici utakmica Argentina - Egipat, odnosnok, Kolumbija - Švajcarska na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Mesiku.

СПЕКТАКЛ ДО СПЕКТАКЛА! Има да пршти: Ово су познати парови четвртфинала Светскког првенства!

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Takmičenje na Mundijalu ulazi u završnu fazu, ostala su još dva meča kako bi se kompletirali parovi četvrtfinala.

Pobedom nad Sjedinjenim Američkim Državama od 3:1, Belgija je izbacila i poslednjeg domaćina završnog turnira, budući da su u osmini finala učešće završili Kanada (izgubila od Maroka) i Meksiko (poražen od Engleske 2:4). 

"Gordom Albionu" i "crvenim đavolima", pridružili su se ranije Francuska (savladala Paragvaj 1:0), kao i najveće iznenađenje Svetskog prvenstva, selekcija Norveške koja je golovima Erlinga Halanda eliminisala petostrukog planetarnog prvaka Brazil sa 2:0.

Dakle, poznato je da ćemo u četvrtfinalu gledati mečeve: Francuska - Maroko, Engleska - Norveška, kao i Belgija - Španija, koji su večeras izborili to pravo.

FOTO: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Podsetimo, prvak Evrope je eliminisao Portugal sa 1:0 i poslao Kristijana Ronalda "u penziju", a selektoru Robertu Martinezu uručio otkaz.

Belgijanci su rutinski preslišali SAD sa 4:1 i ućutkali Donalda Trampa i FIFA, koji su na sve načine pomagali domaćinu, poništivši crveni karton Folarinu Baloganu, zadobijen protiv BiH u šesnaestini finala. 

Ostaje pitanje ko će proći u duelima "gaučosa" i "faraona", gde su branioci titule predvođeni maestralnim Leom Mesijem apsolutni favoriti.

Daleko neizvesnije biće u meču Kolumbijaca i Švajcaraca, gde svako može da se plasira u četvrtfinale, budući na partije koje su do sada prikazivali.

Nema sumnje da nas tek čekaju zanimljive utakmice u borbama za polufinale i finale. Naravno, ako neki "drugi Tramp" ponovo ne umeša prste i ne pokvari, ionako, cirkusni festival od fudbala.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NATO SE MENJA IZ KORENA: Počinje ključni samit - tektonske promene i redefinisanje odbrane Zapada

NATO SE MENjA IZ KORENA: Počinje ključni samit - tektonske promene i redefinisanje odbrane Zapada