SPEKTAKL DO SPEKTAKLA! Ima da pršti: Ovo su poznati parovi četvrtfinala Svetskkog prvenstva!

Čekaju se još pobednici utakmica Argentina - Egipat, odnosnok, Kolumbija - Švajcarska na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Mesiku.

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Takmičenje na Mundijalu ulazi u završnu fazu, ostala su još dva meča kako bi se kompletirali parovi četvrtfinala.

Pobedom nad Sjedinjenim Američkim Državama od 3:1, Belgija je izbacila i poslednjeg domaćina završnog turnira, budući da su u osmini finala učešće završili Kanada (izgubila od Maroka) i Meksiko (poražen od Engleske 2:4).

"Gordom Albionu" i "crvenim đavolima", pridružili su se ranije Francuska (savladala Paragvaj 1:0), kao i najveće iznenađenje Svetskog prvenstva, selekcija Norveške koja je golovima Erlinga Halanda eliminisala petostrukog planetarnog prvaka Brazil sa 2:0.

Dakle, poznato je da ćemo u četvrtfinalu gledati mečeve: Francuska - Maroko, Engleska - Norveška, kao i Belgija - Španija, koji su večeras izborili to pravo.

FOTO: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Podsetimo, prvak Evrope je eliminisao Portugal sa 1:0 i poslao Kristijana Ronalda "u penziju", a selektoru Robertu Martinezu uručio otkaz.

Belgijanci su rutinski preslišali SAD sa 4:1 i ućutkali Donalda Trampa i FIFA, koji su na sve načine pomagali domaćinu, poništivši crveni karton Folarinu Baloganu, zadobijen protiv BiH u šesnaestini finala.

Ostaje pitanje ko će proći u duelima "gaučosa" i "faraona", gde su branioci titule predvođeni maestralnim Leom Mesijem apsolutni favoriti.

Daleko neizvesnije biće u meču Kolumbijaca i Švajcaraca, gde svako može da se plasira u četvrtfinale, budući na partije koje su do sada prikazivali.

Nema sumnje da nas tek čekaju zanimljive utakmice u borbama za polufinale i finale. Naravno, ako neki "drugi Tramp" ponovo ne umeša prste i ne pokvari, ionako, cirkusni festival od fudbala.

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