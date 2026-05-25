ZEMLJOTRES JAČINE 5 STEPENI POGODIO FILIPINE: Evo gde je bio epicentar
FILIPINE je danas pogodio zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 35 kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
(Tanjug)
