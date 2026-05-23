Svet

ZABRANA OD KOJE NI MAĐAR NE ODUSTAJE: "Ne" Ukrajini ostaje na snazi

В.Н.

23. 05. 2026. u 08:24

MAĐARSKI premijer Peter Mađar saopštio je da zabrana poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, koja je uvedena u mandatu prethodne vlade, ostaje na snazi.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

"Vlada povlači nameru Mađarske da se povuče iz Međunarodnog krivičnog suda i zabranjuje uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine", rekao je Mađar u objavi na platformi X, prenosi Ukrinform.

Ograničenja uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine uvela je prethodna vlada Viktora Orbana, povodom vanredne situacije koja je zbog rata u Ukrajini bila usvojena na nacionalnom nivou.

Peter Mađar je 14. maja objavio ukidanje vanrednog stanja u zemlji, nakon čega je ostala pravna nesigurnost povodom ranije zabrane uvoza poljoprivrednih proizvoda iz susedne Ukrajine.

Mađarski ministar poljoprivrede i prehrambene ekonomije Sabolč Bona izjavio je u četvrtak povodom ukidanja vanredne situacije u Mađarskoj, da će njegovo ministarstvo pripremiti novi zakon kako bi se vratila pravna sigurnost u zaštiti mađarskog tržišta i domaćih proizvođača, kao i da će se propisi primenjivati na mesne proizvode, zamrznuto povrće i žitarice.

(Tanjug)

