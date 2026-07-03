uživoPRENOS, PORTUGAL - HRVATSKA: Popravnog više nema, borba za osminu finala Mundijala
NA red je došao jedan od derbija šesnaestine finala Svetskog prvenstva. Snage će Torontu odmeriti Portugal i Hrvatska, a utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Prvo poluvreme: Portugal - Hrvatska 0:0
9' - Dobro je Portugal otvorio utakmicu. Non stop se igra pred golom Hrvatske. Još jednom je "selesao" zapretio, ali Ronaldo je zamalo ostao kratak.
4' - Neverovatno da ovo nije gol. Protutnjao je kao brzi voz po levoj strani Leao, ostavio je loptu za Fernandeša čiji udarac iz odlične pozicije je sjajno zaustavio Livaković.
3' - Dobar napad "vatrenih". Baturina je poslao loptu u kazneni prostor rivala, do nje je došao Budimir koji je šutirao iz prve, ali je to uradio loš i lako je intervenisao Košta.
1' - Počela je utakmica!
Sastavi:
Portugal (4-2-3-1): Košta - Kanselo, Dijaš, Veiga, Mendeš - Neveš, Vitinja - Neto, Fernandeš, Leao - Ronaldo.
Hrvatska (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - Vlašić, P. Sučić, Baturina - Budimir.
Uoči meča:
Obe selekcije nisu blistale kroz grupnu fazu, ali jedna će morati da završi učešće već na prvoj eliminacionoj prepreci.
Portugal je pobedio samo Uzbekistan (5:0), dok je remizirao sa DR Kongom (1:1) i Kolumbijom (0:0).
"Vatereni" su upisali dva trijumfa, ali igrom nisu oduševili. Oni su savladali Panamu (1:0) i Ganu (2:1), a poraženi su od Engleske (2:4).
Portugal i Hrvatska imaju dugu istoriju rivalstva, poslednji meč su odigrale 2024. godine kad je u Ligi nacija bilo 1:1.
Podsetimo, pobednik ovog susreta u osmini finala će igrati protiv Španije.
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