Fudbal

uživoPRENOS, PORTUGAL - HRVATSKA: Popravnog više nema, borba za osminu finala Mundijala

Časlav Vuković

03. 07. 2026. u 00:52

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NA red je došao jedan od derbija šesnaestine finala Svetskog prvenstva. Snage će Torontu odmeriti Portugal i Hrvatska, a utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, ПОРТУГАЛ - ХРВАТСКА: Поправног више нема, борба за осмину финала Мундијала

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

Prvo poluvreme: Portugal - Hrvatska 0:0

9' - Dobro je Portugal otvorio utakmicu. Non stop se igra pred golom Hrvatske. Još jednom je "selesao" zapretio, ali Ronaldo je zamalo ostao kratak.

4' - Neverovatno da ovo nije gol. Protutnjao je kao brzi voz po levoj strani Leao, ostavio je loptu za Fernandeša čiji udarac iz odlične pozicije je sjajno zaustavio Livaković.

3' - Dobar napad "vatrenih". Baturina je poslao loptu u kazneni prostor rivala, do nje je došao Budimir koji je šutirao iz prve, ali je to uradio loš i lako je intervenisao Košta.

1' - Počela je utakmica!

Sastavi: 

Portugal (4-2-3-1): Košta - Kanselo, Dijaš, Veiga, Mendeš - Neveš, Vitinja - Neto, Fernandeš, Leao - Ronaldo.

Hrvatska (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - Vlašić, P. Sučić, Baturina - Budimir.

Uoči meča:

Obe selekcije nisu blistale kroz grupnu fazu, ali jedna će morati da završi učešće već na prvoj eliminacionoj prepreci.

Portugal je pobedio samo Uzbekistan (5:0), dok je remizirao sa DR Kongom (1:1) i Kolumbijom (0:0).

"Vatereni" su upisali dva trijumfa, ali igrom nisu oduševili. Oni su savladali Panamu (1:0) i Ganu (2:1), a poraženi su od Engleske (2:4).

Portugal i Hrvatska imaju dugu istoriju rivalstva, poslednji meč su odigrale 2024. godine kad je u Ligi nacija bilo 1:1.

Podsetimo, pobednik ovog susreta u osmini finala će igrati protiv Španije.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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