HRVATSKA U NEVERICI! Oglasio se čovek zbog koga su Hrvati zavijeni u crno
Velika tragedija za Hrvatsku na Svetskom prvenstvu, i fudbal, koji nam je opet priredio nezaboravnu predstavu. Portugalija je, posle velikog preokreta, izbacila "vatrene" rezultatom 2:1 i prošla u osminu finala.
A prava drama viđena je u 13. minutu nadoknade kada je Hrvatima poništen gol za izjednačenje. Sada je o tom trenutku pričao glavni "krivac" što se nije otišlo u produžetke Igor Matanović.
Verovali su Hrvati da su postigli gol za izjednačenje kada je Joško Gvardiol zatresao mrežu posle asistencije Petra Sučića. Ipak, radost se pretvorila u tugu kada je ustanovljeno da je Igor Matanović ovlaš zakačio loptu i tako je preusmerio do Sučića, koji je bio u nedozvoljenoj poziciji u tom trenutku.
Taj dodir Matanovića nije bio vidljiv golim okom, već ga je registrovao senzor ugrađen u Triondi, lopti sa kojom se igra Mundijal.
Posle utakmice je upravo Matanović novinarima u Torontu dao izjavu o toj spornoj situaciji.
- Ofsajd na kraju? Iskreno, mislim da sam osetio mali kontakt s kosom. Pitao sam sudiju, nisam bio 100 odsto siguran da sam dirao loptu. Rekao mi je da imaju čip u lopti, da je bio mali kontakt i da je to ofsajd - rekao je Igor Matanović.
Potom je uz dosta tuge govorio i o eliminaciji sa Svetskog prvenstva.
- Teško je naći prave reči nakon utakmice. Jako smo dobro odigrali drugo poluvreme i zaslužili smo više. Nisam još video penal, ali ako ovo sviraš... Tri gola, ofsajd, stativa... Nemam reči, danas je bilo puno nesreće za nas. Kad sam ušao, imao sam dobar osećaj na terenu. Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, ali ovo će boleti. Idemo dalje, moramo da napadnemo dalje i da odemo na EURO - zaključio je Igor Matanović.
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