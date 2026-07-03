SLEDEćI primere drugih nemačkih pokrajina, demohrićanska ministarka za obrazovanje, omladinu i porodicu Berlina, Katarina Ginter-Vunč, potpisala je sporazum sa Bundesverom, kojim se oružanim snagama daje ekskluzivni pristup učionicama.

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Dok su raniji ugovori nesmetano pretočeni u svakodnevicu, u ovom slučaju, buknula je prava pobuna. Akcioni odbor za vrtiće i obrazovanje, najoštrije je osudio prisustvo pripadnika Bundesvera u školama i zahteva da se sporazum poništi.

Ovo nezavisno udruženje koje okuplja radnike u jaslama, vrtićima i školama, kao i đačke roditelje, funkcioniše van tradicionalnih sindikata i bori se protiv drastičnog pogoršanja uslova rada u nemačkom obrazovnom sektoru, kao i hroničnog nedostatka osoblja, te vladinih mera štednje. Odbor aktivno protestvuje protiv ugovora o saradnji između Bundesvera i obrazovnih institucija i protivi se prisustvu vojnih oficira u učionicama, sa ciljem regrutacije mladih.

Ideja nije nova, ali je njeno sprovođenje intenzivirano usled navodnih namera Rusije da napadne Evropu, time i Nemačku, kojima, kako poručuju iz Moskve, Berlin mesecima dezinformiše svoju javnost. Čak devet saveznih pokrajina, potpisalo je ove sporazume, među poslednjima Brandenburg, 15.juna. Vlada kancelara Fridriha Merca, zahteva da Bundesver postane spreman za rat do 2029, kad će navodno ruska armija udariti na Stari kontinent i najjača konvencionalna vojska u Evropi, do 2039. Za to su potrebne desetine hiljada regruta, a oni će biti detektovani i vrbovani upravo u nemačkim školama.

Stvarnost u obrazovanju je, međutim, sve samo ne ružičasta. Nepopunjena nastavnička mesta, nedovoljno kvalifikovano osoblje, neplaćeni prekovremeni rad, radno vreme koje redovno premašuje 48 sati nedeljno... Fizički, škole se bukvalno raspradaju. Ista ministarka, Ginter-Vunčova, koja je crno na belo uvela Bundesver u škole u pokrajini Berlin, izjavljuje da "sloboda za sve", više nije pristupačna, pa su i besplatni školski obroci i karta za javni prevoz, sada na preispitivanju.

Zahtevi AKCIONI odbor za vrtiće i obrazovanje, zahteva raskid sporazuma o saradnji između pokrajine Berlin i Bundesvera i zaustavljanje svih postupaka regrutacije. Traže da se spreči smanjenje troškova u sektoru obrazovanja, hitno popunjavanje svih upražnjenih nastavničkih mesta i renoviranje školskih zgrada. Novac za obrazovanje postoji, ali je zaglavljen u budžetu za neoaružanje i kod superbogatih, ističu u Odboru.

Jer, za obrazovanje, zdravstvo i socijalne usluge, primenjuje se dužnička kočnica koja ograničava zaduživanje radi finansiranja potrošnje. Na Bundesver, međutim, za ponovno naoružavanje i militarizaciju infrastrukture, to se ne odnosi. Do 2029, budžet za odbranu, "specijalni fond za Bundesver" i već odobreni veliki projekti, dostići će stotine milijardi evra. Za škole, dakle, nema, a za naoružavanje ima i mora da bude.

- Poruka učenicima glasi: država nije zainteresovana za vaše obrazovanje, ali ste joj potrebni kao topovsko meso - ističu u Akcionom odboru. - Smešna je tvrdnja da se službenici Bundesvera za mlade ne bave regrutovanjem. Pogledajmo samo takozvane "Avanturističke kampove" za mlade uzrasta 16 plus, pa šta je to nego vrbovanje? Dva puta u prošlom veku, nemački imperijalizam je pokušao da obezbedi dominaciju u Evropi vojnom silom. Oba puta, vojna propaganda u školama igrala je centralnu ulogu.

Udruženje navodi da je između 2019, i 2025. godine, Bundesver regrutovao 13.200 maloletnika širom zemlje. Lane je zavrbovao 3.131 momka od 17 godina, kažu u Organizaciji za prava dece, Ter de Hom. Jedan od osam regruta koji su pristupili oružanim snagama Nemačke, zavrbovan je direktno iz školske klupe.

Stranka Levice, podnela je parlamentarni predlog protiv sporazuma o saradnji sa Bundesverom, ali podržava ponovno naoružavanje svuda gde učestvuje u vlasti. Kao koalicioni partner u vladama Bremena i Mklenburg-zapadne Pomeranije, Levica je glasala za masovni paket ponovnog naoružavanja, a premijer Tiringije, Bodo Ramelov, otvoreno poziva na ponovno uvođenje regrutacije.

- Levica ne vodi borbu protiv militarizacije obrazovanja, ona ga sprovodi - ističu u Akcionom odboru. - Bundesver svesno, uz podršku političara, iskorištava strahove mladih od budućnosti da bi ih pridobio za vojnu službu, dok im ista ta politika uskraćuje obrazovanje i perspektive.