TUŽNE VESTI: Preminula legenda Zvezde, otac Igora Rakočevića
TUŽNE vesti stižu iz košarke. Bivši igrač Crvene zvezde, Goran Rakočević preminuo je u 75. godini.
Klub sa Malog Kalemegdana se oglasio na zvaničnom sajtu povodom ove tragične vesti.
- Goran je bio član zlatne generacije Crvene zvezde koja je osvojila prvi međunarodni klupski trofej u bivšoj Jugoslaviji i čovek koji je nosio crveno-beli dres punih 10 godina (1969-1979).
Goran Rakočević je rođen u Smederevskoj Palanci 1. marta 1951. godine.
Odigrao je čak 273 utakmice za Crvenu zvezdu, bio je član zlatne generacije kluba i igrao punu deceniju za klub.
Debitovao je 8. novembra 1969. godine na utakmici drugog kola šampionata Jugoslavije Crvena zvezda – Lokomotiva (89-80).
Sa Crvenom zvezdom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1972, Kup pobednika kupova 1974. kao i tri kupa Jugoslavije: 1971, 1973. i 1975. Igrajući za naše crveno bele postigao je 1757 poena.
Nikada nije krio veliku ljubav prema Crvenoj zvezdi, a dok mu je zdravlje to dozvoljavalo dolazio je i gledao svoju Crvenu zvezdu redovno u "Beogradskoj Areni" i "Hali Pionir"... - piše na sajtu crveno-belih.
Podsetimo, Goran Rakočević je otac takođe legendarnog srpskog košarkaša i bivšeg igrača Crvene zvezde, Igora Rakočević.
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