"VUČIĆEVO IME GARANT POBEDE" Analiza "Novosti": Šta donosi poziv predsedniku Srbije da predvodi listu SNS

NAJAVA predsednika SNS Miloša Vučevića da će stranka predložiti Aleksandra Vučića za nosioca izborne liste naprednjaka i njihovog kandidata za premijera daleko prevazilazi unutarstranačku kadrovsku odluku.

Foto: D. Milovanović/ Tanjug (Amir Hamzagić)

Reč je o političkom potezu koji već sada menja koordinate predstojeće izborne kampanje, jer težište nadmetanja na biralištima sa predsedničke funkcije prenosi na glasanje za budući saziv parlamenta i ulogu premijera.

Iako konačna odluka još nije doneta, poruka koju je Vučević poslao u javnost teško da je slučajna. Sagovornici "Novosti" ocenjuju da ona ukazuje da se u vladajućoj partiji ozbiljno razmatra scenario objedinjenih izbora, i za šefa države i za narodne poslanike, čime bi se amortizovao hendikep SNS sa kandidatom za predsedničku poziciju.

Ti izbori bi ulaskom Vučića u trku za premijersku poziciju, praktično, bili gurnuti u drugi plan, jer bi najjači adut SNS bio u središtu celokupne političke utakmice. Pozivom Vučiću da predvodi listu za parlament, SNS ojačava pozicije izbora koji se sve izvesnije naziru, a ukoliko bi prihvatio da bude nosilac liste, ti izbori postali bi centralna politička bitka.

Takođe, Vučić je već u svojevrsnoj kampanji, i to u opisu posla premijera. Intenzivno obilazi gradove i opštine, predstavlja državne projekte i najavljuje novi paket mera pomoći građanima, vredan 600 miliona evra, i to već za septembar, što je još jedan pokazatelj o mogućem skorom izlasku na birališta.

Jovanov: Picula opet pametuje ŠEF poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov oštro je odgovorio evroparlamentarcu Toninu Piculi, podsetivši ga da je ćutao kada je hrvatski predsednik Zoran Milanović vodio premijersku kampanju sa pozicije šefa država, a da sada "pametuje" kada je reč o Srbiji.



Picula je juče poručio da je "predsednik Vučić u kampanji za premijera, iako izbori još nisu raspisani" i da "Srbija ulazi u još napetije razdoblje od ovog u kojem je danas". - A, da neko podseti ovu pojavu da je u lijepoj europskoj njihovoj, u skladu sa svim dostignućima demokratije za koje svet zna, njegov predsednik i partijski kolega vodio kampanju za premijera sa pozicije predsednika države? Nakon što je izbore izgubio, nastavio je sa mandatom predsednika kao da se ništa nije desilo - napisao je Jovanov na društvenoj mreži "Iks".Picula je juče poručio da je "predsednik Vučić u kampanji za premijera, iako izbori još nisu raspisani" i da "Srbija ulazi u još napetije razdoblje od ovog u kojem je danas".

Analitičar Srđan Graovac kaže, za "Novosti", da je Vučić uvek u kampanji, da je on neko ko politiku živi i ko dobro razume da ukoliko želiš poverenje građana - nema predaha:

- Kada je reč o tajmingu izbora, sam Vučić je rekao da ih treba očekivati na jesen, ne bi ih povezivao sa najavljenim paketom mera. Kada je reč o pozivu Vučevića da aktuelni predsednik bude na čelu liste SNS i kandidat za premijera, to nije prvi put, pozivali su ga ranije da to prihvati i drugi. Jasno je da ne može ponovo da se kandiduje za predsednika, ispunio je oba svoja mandata, a nesporno je da je on najznačajnija i najuticajnija politička ličnost u zemlji. I to ne samo kada govorimo o naprednjacima, već o našoj političkoj sceni u celini. I naravno da bi SNS želela da on bude na čelu liste, jer to bi još više podiglo rejting i uticaj stranke.

Foto: N. Skenderija

Graovac podseća da je Vučić na predsedničkim izborima osvajao više glasova nego što su naprednjaci uspevali da osvoje na parlamentarnim izborima.

- Vučić kao nosilac liste bi bio pun pogodak i nešto što bi, čini mi se, i garantovalo uspeh i ubedljivu pobedu SNS na izborima. I mislim da je to i ključno razmišljanje Vučića i članstva SNS, da na krilima Vučićevog uticija u našem društu i poverenja koje uživa među građanima ostvare što bolji rezultat. Da li je to neka vrsta ublažavanja nedostatka adekvatnog predsedničkog kandidata? Ako je Vučić ubedljivo najuticajniji političar u zemlji, sa najvećim poverenjem građana, vi ne možete naći ni u SNS, ali i generalno u našem društu, ličnost koja može da mu parira. Tako da bi za SNS ovo bila najbolja moguća opcija, da se istog dana održe i predsednički i parlamentarni izbori.

Naš sagovornik smatra da bi pobeda na parlamentarnim izborima pod Vučićevim imenom svakako pogurala i predsedničkog kandidata SNS, ko god on bio.

- A ukoliko bi, kojim slučajem, adut naprednjaka za predsednika morao da ide u drugi krug, eventualna činjenica da je ostvarena pobeda na parlamentarnim izborima bila bi podstrek za njega, a sakako bi imalo efekat i na drugu stranu, u smislu pada njihovog morala i entuzijazma.