Fudbal

uživoPRENOS, ŠVAJCARSKA - ALŽIR: Borba za osminu finala Mundijala 2026

Časlav Vuković

03. 07. 2026. u 04:00

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NASTAVLjAJU se borbe za osminu finala Mundijala 2026. Snage će u Vankuveru odmeriti Švajcarska i Alžir. Ovu utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, ШВАЈЦАРСКА - АЛЖИР: Борба за осмину финала Мундијала 2026

Foto: Peter Klaunzer/Keystone via AP

Švajcarska - Alžir (početak, 05.00)

Uoči meča:

"Sajdžije" su osim početnog kiksa protiv Katara (1:1), dobro odigrali mečeve protiv BiH (4:1) i Kanade (2:1) i sa prve pozicije prošli u narednu fazu takmičenja. 

Afrička selekcija nije blistala, ali se domogla četvrtfinala. Četiri boda su joj bila dovoljna i sad će pokušati da napravi iznenađenje i nastavi takmičenje.

Ono što daje posebnu draž ovom duelu je to da na klupi Alžira sedi Vladimir Petković, bivši selektor Švajcarske i sigurno da odlično poznaje veliki broj igrača te reprezentacije.

Podsetimo, pobednik ovog duela će u osmini finala Svetskog prvenstva igrati protiv boljeg iz utakmice Kolumbija - Gana.

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