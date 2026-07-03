uživoPRENOS, ŠVAJCARSKA - ALŽIR: Borba za osminu finala Mundijala 2026
NASTAVLjAJU se borbe za osminu finala Mundijala 2026. Snage će u Vankuveru odmeriti Švajcarska i Alžir. Ovu utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Švajcarska - Alžir (početak, 05.00)
Uoči meča:
"Sajdžije" su osim početnog kiksa protiv Katara (1:1), dobro odigrali mečeve protiv BiH (4:1) i Kanade (2:1) i sa prve pozicije prošli u narednu fazu takmičenja.
Afrička selekcija nije blistala, ali se domogla četvrtfinala. Četiri boda su joj bila dovoljna i sad će pokušati da napravi iznenađenje i nastavi takmičenje.
Ono što daje posebnu draž ovom duelu je to da na klupi Alžira sedi Vladimir Petković, bivši selektor Švajcarske i sigurno da odlično poznaje veliki broj igrača te reprezentacije.
Podsetimo, pobednik ovog duela će u osmini finala Svetskog prvenstva igrati protiv boljeg iz utakmice Kolumbija - Gana.
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