KAKAV ŠOK! Usred katastrofe Hrvati razvili zastavu Albanije, pustili Tompsona, a onda...

Fudbalska reprezentacija Hrvatske na šokantan način je završila takmičenje na Svetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića su u šesnaestini finala poraženi od Portugala sa 2:1, a u završnici meča je viđena prava drama.

Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Portugalci su u 94. minutu preko Gonzala Ramoša postigli gol za preokret. Delovalo je da je to slomilo "vatrene" i da će tim Roberta Martineza mirno privesti meč kraju, a onda...

Joško Gvardiol je u 13. minutu nadoknade postigao gol za 2:2. Usledilo je slavlje Hrvata i neverica na licima Portugalaca, ali se onda umešao VAR i sve promenio. Naime, utvrđen je ofsajd u kojem se nalazio Igor Martanović. Kontakt nije bio vidljiv golim okom, ali je senzor ukazao na kontakt sa loptom Matanovića. Glavni sudija je otišao da pogleda snimak, nakon čega je poništio gol Hrvatskoj.

Veliki broj Hrvata pratio je u sitnim satima utakmicu na trgu Bana Jelačića, ali su na kraju ipak imali više razloga za tugu, usled kasnog gola Gonsala Ramoša i poništenog Joška Gvardiola.

Osim zastava Hrvatske i dresova u bojama šahovnice, na trgu je, prema izveštajima, razvijena i jedna zastava Albanije. Pušten je takođe i deo koncerta Tompsona.

Na kraju meča sumorna atmosfera vladala je u centru Zagreba, posebno nakon gola koji je poništen.

Većina navijača otišla je u suzama, tako se to obično dešava.