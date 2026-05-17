DIREKTAN UDARAC U METU: Pogledajte kako je pogođen ruski brod u Dagestanu (VIDEO)
KOMANDANT snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, pozivnog znaka "Mađar", objavio je snimak napada na ruski patrolni brod kod Kaspijskog u Rusiji.
Napad su izvršili piloti 1. odvojenog centra DGS-a noćas. Jedinica je objavila da je brod pogođen 986 kilometara od linije borbenog kontakta, kod Kaspijskog u Republici Dagestan.
Na videu koji je objavio SBS, ukrajinski dron uspeo da se približi i pogodi metu.
Granični patrolni čamac projekta 10410 (kodnog naziva „Svetluca“) je brod trećeg ranga i namenjen je za zaštitu teritorijalnih voda. Rusi ga koriste za patroliranje i borbu protiv površinskih ciljeva, kao i protiv vazdušnih pretnji u priobalnoj zoni, objasnila je 1. centralna komanda DGS-a.
(RTS)
Komentari (0)