Svet

DIREKTAN UDARAC U METU: Pogledajte kako je pogođen ruski brod u Dagestanu (VIDEO)

В.Н.

17. 05. 2026. u 13:30

KOMANDANT snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, pozivnog znaka "Mađar", objavio je snimak napada na ruski patrolni brod kod Kaspijskog u Rusiji.

Foto: Fejsbuk printskrin/MADЯR

Napad su izvršili piloti 1. odvojenog centra DGS-a noćas. Jedinica je objavila da je brod pogođen 986 kilometara od linije borbenog kontakta, kod Kaspijskog u Republici Dagestan.

Na videu koji je objavio SBS, ukrajinski dron uspeo da se približi i pogodi metu.

Granični patrolni čamac projekta 10410 (kodnog naziva „Svetluca“) je brod trećeg ranga i namenjen je za zaštitu teritorijalnih voda. Rusi ga koriste za patroliranje i borbu protiv površinskih ciljeva, kao i protiv vazdušnih pretnji u priobalnoj zoni, objasnila je 1. centralna komanda DGS-a.

(RTS)

ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE OTEO POSLEDNJU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona

