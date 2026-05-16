ENGLEZI USTALI PROTIV VLADE: Stotine hiljada ljudi krenule ka Dauning stitu (VIDEO)
STOTINE hiljada demonstranata, koje mediji opisuju kao nacionaliste, krenule su u marš kroz centar Londona ka vladinom kvartu oko Dauning strita.
Akcija se održava pod sloganom „Ujedinimo kraljevstvo“, a učesnici nose zastave Engleske i Ujedinjenog Kraljevstva. Organizator marša je desničarski i antiislamski aktivista Tomi Robinson, koji je ranije najavio „najveće more patriota“ u Londonu.
Britanske vlasti su uoči skupa zabranile ulazak u zemlju za 11 aktivista, dok je premijer Kir Starmer upozorio da će svaki pokušaj raspirivanja mržnje biti sankcionisan.
Policija u Londonu pokrenula jednu od najvećih operacija obezbeđenja poslednjih godina, uz hiljade policajaca, helikoptere, dronove, konjicu, pse i tehnologiju za prepoznavanje lica.
Paralelno se u drugom delu grada održava manji kontraprotest levičarskih i islamskih aktivista protiv ograničenja migracije.
Specijalni predstavnik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev poželeo je „britanskim patriotama“ uspešan miting.
On je na platformi Iks naveo da građani Velike Britanije treba da se bore za očuvanje britanskog načina života i protiv nekontrolisane migracije.
(Informer)
