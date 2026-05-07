MEDVEDEV ŽESTOKO ZAPRETIO NEMAČKOJ: To će za Rusiju biti povod za rat

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, ocenio je da bi eventualno približavanje Nemačke posedovanju nuklearnog oružja predstavljalo "nesumnjiv casus belli" (povod za rat) i potencijalni povod za najšire mere odgovora Rusije u okviru njene doktrine nuklearnog odvraćanja.

Foto: Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

U članku objavljenom za RT, Medvedev je naveo da bi takav razvoj događaja izazvao ozbiljnu zabrinutost ne samo u Moskvi, već i u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u kontekstu mogućih novih pregovora o sporazumu START-4 i uključivanja Kine u nuklearne aranžmane.

On je upozorio na, kako je rekao, scenario "nuklearne Evrope pod vođstvom militarističke Nemačke", uz tvrdnju da bi deo potencijalnog arsenala mogao da bude van kontrole NATO-a, što bi, prema njegovim rečima, imalo globalne bezbednosne posledice.

Medvedev je takođe optužio Zapad za spremnost da ignoriše ili prekrši međunarodne sporazume, uključujući ranija obećanja o neširenju NATO-a ka istoku, tvrdeći da se politički dogovori često napuštaju iz, kako je naveo, "političke svrsishodnosti".

- Brzina i drskost kojom zapadne sile danas napuštaju fundamentalne međunarodne dokumente i principe u korist ozloglašene političke svrsishodnosti je zapanjujuća. Ne može se oteti utisku da bi, da je obećanje dato u to vreme o tome da se NATO neće širiti 'ni za centimetar na istok' blagovremeno formalizovano u zvaničnom dokumentu, onda bi ga, pod današnjim okolnostima, zapadnjaci jednako lako bacili u smeće- rekao je Medvedev.

U delu analize posvećenom Nemačkoj, Medvedev je ocenio da zvanični Berlin vodi politiku koja, prema njegovim rečima, podrazumeva težnju ka strateškom porazu Rusije i podršku Ukrajini, koju je opisao kao posredno uključenu u širi sukob.

- Nemci su spremni da koriste ukrajinske vazale kao jeftinu montažnu radionicu za svoju proizvodnju. Da Ukrajinu pretvore u malog laboratorijskog miša nad kojim se sprovode zlokobni eksperimenti. Danas je najviše političko rukovodstvo Nemačke proglasilo Rusiju 'glavnom pretnjom bezbednosti i miru'. U Berlinu je zvanično objavljen zadatak nanošenja Rusiji 'strateškog poraza - ocenio je ruski zvaničnik.

Prema njegovim rečima, Nemačka, kao uostalom i cela Evropska unija, nije imala ni povoda ni objektivnih razloga da toliko stane u odbranu Ukrajine i da Moskvu proglasi za svog "večnog neprijatelja".

Medvedev je upozorio da Rusija mora održavati visok nivo borbene spremnosti na zapadnom pravcu, navodeći istorijske paralele sa Drugim svetskim ratom i tvrdeći da ne sme da se ponovi, kako je rekao, "tragedija iz 1941. godine".

- Ne smemo da se zavaravamo da će nemački politički vrh smatrati da su konačno obavezani nekim papirom, čak i u slučaju potpisivanja nekog sporazuma o novim principima evropske bezbednosti - istakao je Medvedev.

Na kraju je ponovio da bi približavanje Nemačke nuklearnom kapacitetu ili promena evropske bezbednosne arhitekture bez, kako tvrdi, odgovarajuće kontrole, mogla da izazove odgovor Rusije u skladu sa njenim strateškim nuklearnim doktrinama.

- Usudio bih se da tvrdim da bi takve vežbe (blisko približavanje Nemačke nuklearnom oružju) mogle da izazovu ništa manju zabrinutost i u SAD, koje pokušavaju da ubede svet u potrebu novog sporazuma START-4 uz učešće Kine. I kako im se dopada takva perspektiva: nuklearna Evropa na čelu sa militarističkom Nemačkom, čiji deo arsenala nije pod kontrolom NATO-a? - napisao je Medvedev u članku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije