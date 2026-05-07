MEDVEDEV ŽESTOKO ZAPRETIO NEMAČKOJ: To će za Rusiju biti povod za rat
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, ocenio je da bi eventualno približavanje Nemačke posedovanju nuklearnog oružja predstavljalo "nesumnjiv casus belli" (povod za rat) i potencijalni povod za najšire mere odgovora Rusije u okviru njene doktrine nuklearnog odvraćanja.
U članku objavljenom za RT, Medvedev je naveo da bi takav razvoj događaja izazvao ozbiljnu zabrinutost ne samo u Moskvi, već i u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u kontekstu mogućih novih pregovora o sporazumu START-4 i uključivanja Kine u nuklearne aranžmane.
On je upozorio na, kako je rekao, scenario "nuklearne Evrope pod vođstvom militarističke Nemačke", uz tvrdnju da bi deo potencijalnog arsenala mogao da bude van kontrole NATO-a, što bi, prema njegovim rečima, imalo globalne bezbednosne posledice.
Medvedev je takođe optužio Zapad za spremnost da ignoriše ili prekrši međunarodne sporazume, uključujući ranija obećanja o neširenju NATO-a ka istoku, tvrdeći da se politički dogovori često napuštaju iz, kako je naveo, "političke svrsishodnosti".
- Brzina i drskost kojom zapadne sile danas napuštaju fundamentalne međunarodne dokumente i principe u korist ozloglašene političke svrsishodnosti je zapanjujuća. Ne može se oteti utisku da bi, da je obećanje dato u to vreme o tome da se NATO neće širiti 'ni za centimetar na istok' blagovremeno formalizovano u zvaničnom dokumentu, onda bi ga, pod današnjim okolnostima, zapadnjaci jednako lako bacili u smeće- rekao je Medvedev.
U delu analize posvećenom Nemačkoj, Medvedev je ocenio da zvanični Berlin vodi politiku koja, prema njegovim rečima, podrazumeva težnju ka strateškom porazu Rusije i podršku Ukrajini, koju je opisao kao posredno uključenu u širi sukob.
- Nemci su spremni da koriste ukrajinske vazale kao jeftinu montažnu radionicu za svoju proizvodnju. Da Ukrajinu pretvore u malog laboratorijskog miša nad kojim se sprovode zlokobni eksperimenti. Danas je najviše političko rukovodstvo Nemačke proglasilo Rusiju 'glavnom pretnjom bezbednosti i miru'. U Berlinu je zvanično objavljen zadatak nanošenja Rusiji 'strateškog poraza - ocenio je ruski zvaničnik.
Prema njegovim rečima, Nemačka, kao uostalom i cela Evropska unija, nije imala ni povoda ni objektivnih razloga da toliko stane u odbranu Ukrajine i da Moskvu proglasi za svog "večnog neprijatelja".
Medvedev je upozorio da Rusija mora održavati visok nivo borbene spremnosti na zapadnom pravcu, navodeći istorijske paralele sa Drugim svetskim ratom i tvrdeći da ne sme da se ponovi, kako je rekao, "tragedija iz 1941. godine".
- Ne smemo da se zavaravamo da će nemački politički vrh smatrati da su konačno obavezani nekim papirom, čak i u slučaju potpisivanja nekog sporazuma o novim principima evropske bezbednosti - istakao je Medvedev.
Na kraju je ponovio da bi približavanje Nemačke nuklearnom kapacitetu ili promena evropske bezbednosne arhitekture bez, kako tvrdi, odgovarajuće kontrole, mogla da izazove odgovor Rusije u skladu sa njenim strateškim nuklearnim doktrinama.
- Usudio bih se da tvrdim da bi takve vežbe (blisko približavanje Nemačke nuklearnom oružju) mogle da izazovu ništa manju zabrinutost i u SAD, koje pokušavaju da ubede svet u potrebu novog sporazuma START-4 uz učešće Kine. I kako im se dopada takva perspektiva: nuklearna Evropa na čelu sa militarističkom Nemačkom, čiji deo arsenala nije pod kontrolom NATO-a? - napisao je Medvedev u članku.
(Tanjug)
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
TAJNI PREGOVORI VAŠINGTONA I TEHERANA? Iran brutalno odgovorio na navode o sporazumu sa Trampom, jednom rečenicom "pokopao" sve
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamad-Bager Galibaf oštro je demantovao navode o postizanju sporazuma između Teherana i Vašingtona, optuživši američki portal Axios za širenje dezinformacija.
