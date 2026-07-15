Svet

DMITRIJEV NAZVAO EU I VELIKU BRITANIJU VAZALIMA: "Trebalo bi da znaju svoje mesto..."

Танјуг

15. 07. 2026. u 07:30

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EVROPSKA unija i Velika Britanija, fokusirajući se na svoj status "srednjih sila", moraju da shvate svoje mesto kao vazali, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i rukovodilac Ruskog fonda za direktna ulaganja.

ДМИТРИЈЕВ НАЗВАО ЕУ И ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ ВАЗАЛИМА: Требало би да знају своје место...

Foto: Printskrin/Jutjub/ FRANCE 24 English

- Pogrešna strategija EU i Velike Britanije da teže statusu 'srednje sile' počela je da izbezumljuje SAD. EU i Velika Britanija, kao vazali, trebalo bi da znaju svoje mesto - napisao je Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi TASS.

Objava Dmitrijeva dolazi kao odgovor na reči podsekretara za rat SAD Elbridža Kolbija o zabrinutosti da će strategija "srednje sile" na kraju dovesti samo do gubljenja novca i vremena.

Kako podseća TASS, "srednje sile" su države koje igraju značajnu ekonomsku i diplomatsku ulogu na regionalnom ili međunarodnom nivou, ali nemaju globalnu hegemoniju.

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