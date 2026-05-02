Istraga o terorističkim napadima: Rusija spremna za dijalog sa Nemačkom o pitanju Severnog toka

RUSIJA je spremna za suštinski dijalog sa Nemačkom u vezi sa istragom terorističkih napada na gasovode "Severni tok" i "Severni tok 2", izjavio je ruski ambasador u Nemačkoj Sergej Nečajev.

ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Spremni smo za suštinski dijalog, ali ne isključujemo i druge moguće razvoje događaja - rekao je diplomata u intervjuu za RIA Novosti.

On je napomenuo da je Nemačka do sada ignorisala sve zahteve Moskve za pravnu pomoć i predloge za zajedničku istragu. Nečajev je naveo da Nemačka nije postigla nikakav napredak u istrazi o terorističkim napadima na gasovod Severni tok. Kako je naveo, Rusija je više puta upozoravala da Nemačka, odbijanjem da sarađuje sa Moskvom u istrazi napada na gasovod "Severni tok", krši konvencije o suzbijanju terorističkih bombaških napada i o suzbijanju finansiranja terorizma.

- Pomenute konvencije, kojima su Rusija, Nemačka i niz drugih zemalja pristupile, obavezuju strane da se međusobno pomažu u istrazi terorističkih zločina. Međutim, to se nije dogodilo. Nemačka strana je ignorisala sve naše zahteve za pravnu pomoć i predloge za zajedničku istragu. Kao što je dobro poznato, nemačka istraga nije mnogo napredovala tokom ovih godina", rekao je ruski ambasador u Berlinu. On je dodao da je "verzija o amaterskim ukrajinskim diverzantima i dalje u opticaju-.

Takođe je podsetio da je Rusija u septembru 2024. godine zvanično podnela pretkrivične tužbe protiv Nemačke, Danske, Švedske i Švajcarske u vezi sa istragom terorističkog napada na gasovode "Severni tok" i "Severni tok 2". Eksplozije na dva ruska gasovoda za izvoz ka Evropi dogodile su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile namernu sabotažu. Kompanija Nord Strim AG, operater Severnog toka, saopštila je da je šteta na cevovodima bila bez presedana i da je vreme popravke bilo nemoguće proceniti. Kancelarija ruskog generalnog tužioca pokrenula je istragu zbog sumnje na međunarodni terorizam. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov naglasio je da je Rusija više puta tražila informacije o eksplozijama u Severnom toku, ali da ih nikada nije dobila.

Američki novinar i dobitnik Pulicerove nagrade, Sejmur Herš, objavio je 2023. godine istragu u kojoj je, pozivajući se na izvor, tvrdio da su eksplozivne naprave ispod ruskih gasovoda postavljene u junu 2022. godine pod okriljem vežbe Baltops od strane ronilaca američke mornarice, uz podršku norveških specijalista.

Prema Heršu, odluku o izvođenju operacije doneo je tadašnji predsednik SAD Džozef Bajden.

Pentagon je kasnije saopštio da SAD nisu bile umešane u bombardovanje ruskih gasovoda, podseća ruska agencija.

(Tanjug)