Parada u Moskvi bez vojne tehnike: Od 1995. do 2007. godine Crvenim trgom nisu brundali tenkovi, niti prolazile rakete (FOTO)

OVOGODIŠNjA vojna parada na Crvenom trgu, 9. maja, povodom 81. godšnjice pobede u Otadžbinskom ratu potiv nacističke Nemačke, biće održana u kraćem programu.

Za razliku od lanjske, kaldrmom na Crvenom trgu neće proći vojna tehnika, tenkovi, oklopna vozila i rakete. Neće marširati polaznici suvorovskih i nahimovskih učilišta, a ni kadetski korpusi.

Marširaće samo punoletni polaznici viših vojnih akademija svih rodova vojske i na kraju će se na nebu pojaviti avioni Su-25, koji će napraviti rusku trobojku. Oni koji budu pratili prenos parade moći će da vide rad ruskih vojnika u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, rad ruskih pilota i PVO, kao i mornara na ruskoj floti.

Bez ikakvog okolišanja, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da na ovogodišnjoj paradi neće biti vojne tehnike u interesu bezbednosti i minimalizaciji terorističke opasnosti. I u drugim gradovima u Rusiji, na paradama pobede, izostaće vojna tehnika.

U ukrajinskim medijima se ovih dana vodi rasprava kako bi vojno rukovodstvo u Kijevu trebalo da napravi masovni udar dronovima po Crvenom trgu upravo u vreme parade.

Ruski generali tvrde da je Moskva najbolje branjen ruski grad i da su samo teoretske šanse da neki dron doleti do centra prestonice. U moskovskom centru se, inače, guši rad satelitskih navigatora. Peskov je naglasio da će biti preduzete sve mere da bezbednost na Crvenom trgu bude maksimalna. Foto: Tanjug

Parade pobede bez vojne tehnike na Crvenom trgu održavale su se od 1995. do 2007. Posle raspada SSSR u Moskvi je prva parada pobede održana 1995, kad se slavila 50. godišnjica pobede nad nacističkom Nemačkom. Na paradu je bilo pozvano 5.000 veterana iz bivših sovjetskih republika. Prisustvovali su američki predsednik Bil Klinton, britanski premijer Džon Mejdžor i kineski lider Đang Cemin.

Da bi dokazao svoju miroljubivost, Jeljcin je insistirao da se vojna tehnika ne dovozi na Crveni trg. Tako je bilo i u prvom delu vladavine Vladimira Putina. Tek 2008, kad je predsednik Rusije i vrhovni komandant bio Dmitrij Medvedev, zabrundali su tenkovi T-90, zatim raketni sistemi "Iskander M", rakete "topolj" i sistemi S-300.

Obaramo 97 odsto dronova RUSKI ministar odbrane Andrej Belousov kaže da ruski sistem PVO uspeva da obori 97 odsto ukrajinskih dronova. - Ukrajinska vojska stalno povećava broj bespilotnih letelica kojima napada ruske regione. Od početka 2025, Ukrajinci su mesečno koristili oko 1.500 dronova, a došlo se do 3.700 - ističe Belousov.

Ove godine će, za razliku od lane, na tribinama biti manje gostiju iz inostranstva. Pozvani su učesnici specijalne vojne operacije. Putinov pomoćnik Jurij Ušakov potvrdio je da će na Dan pobede u Moskvi biti premijer Slovačke Robert Fico, kao i Milorad Dodik iz Republike Srpske. Mada predsednik Srbije Aleksandar Vučić još nije odlučio da li će putovati u Moskvu, mnogi prognoziraju da bi on mogao stići, jer je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji.

Dolazak Vučića u Moskvu bi sigurno obradovao Ruse, a za Srbiju bio koristan, jer bi naš predsednik mogao da, bez žurbe i stisnutih protokolarnih rokova, razgovara sa Putinom o dugoročnijem dogovoru kupovine ruskog gasa, kao i o predstojećoj prodaji NIS. Pitanje je hoće li se nešto bitno menjati u energetskom aranžmanu posle odlaska mađarskog premijera Viktora Orbana sa političke scene.

Interesantno je kazivanje Roberta Fica, kog javno napadaju lideri EU što putuje u Moskvu, ali kad se vrati, onda ga u kuloarima zaustavljaju i pitaju šta mu je rekao Putin. Fico ističe da je ruska armija oslobađala Slovačku, pa će zato uvek ići u Moskvu na proslavu Dana pobede.

Ruski revanš "s kamatama"

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski objavio je na telegram-kanalu da su morskim dronovima napali dva tenkera u luci u Novorosijsku na Crnom moru. Na snimku se vidi kako se morski dron približava tankeru, ali se ne zna da li su tankeri bili prazni ili napunjeni.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u Crnom moru uništilo 14 ukrajinskih morskih dronova i 170 bespilotnih letelica. Rusi su potom napali luke u Odesi, Nikolajevu i Izmailu na Dunavu, satima su buktali požari. Napadnuti su i objekti u Lucku, Žitomiru i Trnopolju. Žestoko su gađani i poligoni u Vinckoj oblasti, gde se ukrajinski vojnici pripremaju za odlazak na front.