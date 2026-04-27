PREDSEDNIK SAD Donald Tramp poručio je Teheranu da mogu da ih pozovu ukoliko žele da razgovaraju, ali da jasno znaju šta mora biti u sporazumu. Iran preko posrednika odgovara koje su njihove "crvene linije"

Trampov sukob sa Iranom postaje noćna mora za Evropu: „Suočavamo se sa sporom agonijom“

Sukob između SAD i Irana dovodi do rasta cena energije u Evropi, podstičući stagflaciju i političku nestabilnost.

Vlade sa ograničenim budžetom strahuju od porasta populizma i krajnje desnice.

Iran obustavlja izvoz čelika, zemlja bez interneta 60 dana

Iran je zabranio izvoz čeličnih ploča i limova do 30. maja, objavili su državni mediji, dok se dugotrajna blokada interneta nastavlja, koja je, prema podacima organizacija za praćenje, ušla u svoj 59. dan.

Odluka o obustavi izvoza dolazi u vreme kada je iranska čelična industrija pretrpela značajne udarce tokom sukoba.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ranije ovog meseca da je u napadima uništeno do 70 odsto iranskih kapaciteta za proizvodnju čelika. Mera se tumači kao znak dodatnog pritiska na iransku ekonomiju, uprkos naporima vlade da minimizira posledice rata.

Oman i Iran razgovaraju o „zajedničkoj odgovornosti“ u Ormuskom moreuzu

Oman i Iran su naglasili važnost zajedničke odgovornosti za bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz tokom sastanka svojih zvaničnika u nedelju, pre odlaska iranskog ministra spoljnih poslova u Rusiju.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči bio je u Muskatu, gde se sastao sa svojim omanskim kolegom Badrom Albusaidijem, kao i sa Sultanom bin Tarikom.

Albusaidi je objavio na društvenim mrežama da su on i Aragči vodili „dobar razgovor“ o Ormuskom moreuzu, ističući njihovu „zajedničku odgovornost prema međunarodnoj zajednici“, ali i hitnu humanitarnu potrebu za oslobađanjem mornara koji su, kako je rekao, predugo zadržani.

Rat smanjuje potražnju za tankerima i kontejnerskim brodovima

Južnokorejski brodogradilište Hanva Oušn suočava se sa neizvesnošću jer potražnja za tankerima i kontejnerskim brodovima opada zbog rata, inflacije i globalnog ekonomskog usporavanja.

Južnokorejski brodogradilište Hanva Oušn prijavilo je rastuću poslovnu neizvesnost jer potražnja za trgovačkim brodovima naglo opada zbog rata.

Iran i SAD u pat poziciji nakon otkazanog putovanja izaslanika

Iran i SAD su u pat poziciji nakon što je Tramp otkazao putovanje svojih pregovarača.

Iako postoji prostor za poboljšanje, situacija je nepredvidiva zbog nestabilnosti lidera, prema rečima analitičarke Eme Šortis.

Čini se da su Iran i Sjedinjene Države u pat poziciji nakon što je američki predsednik Donald Tramp otkazao putovanje svojih izaslanika u Pakistan tokom vikenda, rekla je Ema Šortis iz Australijskog instituta, kako je izvestio Al Džazira.



Mediji: Iran predložio SAD otvaranje moreuza, nuklearni pregovori odloženi

Iran je ponudio Sjedinjenim američkim Državama novi predlog da ponovo otvori Ormuski moreuz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, preneli su mediji, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.

Novi predlog, dat SAD preko pakistanskih posrednika, fokusira se prvo na rešavanje krize oko moreuza i američke blokade.

Kao deo toga, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata.



Lider Hezbolaha odbacio planirane direktne pregovore Libana sa Izraelom kao težak greh

Vođa libanske grupe Hezbolah Naim Kasem odbacio je danas planirane direktne pregovore Libana sa Izraelom, ocenjujući ih kao "težak greh" koji bi destabilizovao zemlju.

- Kategorično odbacujemo direktne pregovore sa Izraelom, a oni koji su na vlasti treba da znaju da njihovi potezi neće da donesu korist ni Libanu ni njima samima", naveo je Kasem u saopštenju, pozivajući vlasti da "odustanu od teškog greha koji uvodi Liban u spiralu nestabilnosti - prenose mediji.

Netanjahu sazvao konsultacije povodom kršenja prekida vatre od strane Hezbolaha

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je za danas sastanak o bezbednosti povodom navodnog kršenja primirja od strane libanske militantne grupe Hezbolah, što je i razlog zašto je njegovo svedočenje na krivičnom postupku pred sudom otkazano.

Tajms of Izrael prenosi da su u toku konsultacije Netanjahua sa pripadnicima snaga bezbednosti o ponovljenim napadima Hezbolaha na izraelske trupe i teritoriju te zemlje, usred primirja.

Izrael je izvršio brojne napade na tu proiransku grupu od početka prekida vatre, navodeći da su njeni pripadnici prekršili primirje, dok je Hezbolah takođe naveo kršenje primirja od strane Izraela, kao opravdanje za svoje napade.

Nafta Brent poskupela

Evropski indeksi su danas uglavnom u blagom porastu, a nafta Brent je poskupela na skoro 108 dolara po barelu nakon novog zastoja u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Jug Libana na meti izraelskih raketa

Izraelska armija objavila video uništenja naselja na jugu Libana.

Kasem odbacio planirane direktne pregovore Libana sa Izraelom kao težak greh

Vođa libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem odbacio je danas planirane direktne pregovore Libana sa Izraelom, ocenjujući ih kao "težak greh" koji bi destabilizovao zemlju.

"Kategorično odbacujemo direktne pregovore sa Izraelom, a oni koji su na vlasti treba da znaju da njihovi potezi neće da donesu korist ni Libanu ni njima samima", naveo je Kasem u saopštenju, pozivajući vlasti da "odustanu od teškog greha koji uvodi Liban u spiralu nestabilnosti", prenosi Tajms of Izrael.

Kako je istakao, direktni pregovori i njihovi ishodi kao da ne postoje i ne dotiču Hezbolah u najmanjoj meri.

On je istakao da će Hezbolah "nastaviti odbrambeni otpor u ime Libana i njegovog naroda".

"Koliko god neprijatelj pretio, nećemo da odstupimo, nećemo da se pokorimo i nećemo da budemo poraženi. Hezbolah će nastaviti da pruža otpor i odgovara na izraelsku "agresiju. Nećemo da se odreknemo oružja, a odbrana i situacija na terenu pokazali su našu spremnost za sukob", rekao je Kasem, prenosi Al Džazira.

On je ocenio da su vlasti u Libanu "požurile da naprave nepotreban i besplatan ustupak".

Bivši izraelski premijeri objavili zajedničku kandidaturu na izborima

Bivši izraelski premijeri Naftali Benet i Jair Lapid najavili su da će na predstojećim izborima njihove stranke nastupiti na zajedničkoj listi "Zajedno - predvođeni Benetom".

Benet je novinarima u gradu Herclija rekao da je udruživanje sa Lapidom "najcionističkiji i najpatriotskiji čin" koji su ta dva lidera ikada učinila za "dobrobit zemlje", kao i da je "era podela završena", prenose mediji.

On je istakao da ta izborna lista "juri ka pobedi" i pozvao je predsednika stranke "Jašar" Gadija Ajzenkota da im se pridruži.

Benet je za sebe rekao da je "desničarski, liberalni cionista" koji će se za svoju koaliciju oslanjati samo na cionističke stranke, i da će svi Izraelci, čak i oni koji ne glasaju za njega, osećati podršku vlade.

"Nismo ni u levom ni u desnom bloku, mi smo u bloku cele izraelske nacije", kazao je Benet.

Svedočenje Netanjahua na suđenju zbog korupcije ponovo otkazano

Svedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanijahua na njegovom suđenju po optužbama za korupciju danas je ponovo otkazano, na zahtev njegovog advokata.

Netanjahu je danas trebalo da svedoči na sudu, nakon pauze od dva meseca zbog rata u Iranu, ali je njegovo svedočenje u poslednji čas otkazano, prenose mediji.

Advokat Netanjahua je zatražio dolaganje njegovog svedočenja iz razloga bezbednosti.

Teheran poslao Vašingtonu plan u tri faze

Iran je preko posrednika predao Sjedinjenim Američkim Državama trostepenu formulu za pregovore, javila je televizija Majadin.

„Iran je posrednike obavestio o formatu pregovora zasnovanom na tri faze i, ako ga Vašington prihvati, Teheran će voditi razgovore u skladu s tim“, navodi se u izveštaju.

Prema toj inicijativi, prva faza pregovora trebalo bi da bude usmerena na okončanje rata i dobijanje garancija da neće biti novih vojnih dejstava protiv Iran i Liban.

Ukoliko se postigne dogovor, strane bi prešle na drugu fazu, u kojoj bi se razmatralo upravljanje Ormuski moreuz posle okončanja rata, u koordinaciji sa Oman, radi uspostavljanja novog pravnog sistema.

Treća faza, koja bi se odnosila na iranski nuklearni program, ne bi počela bez dogovora u prve dve etape, tvrdi televizija.

O tome da je Iran preko pakistanskih posrednika dostavio predlog koji podrazumeva otvaranje Ormuski moreuz i konačno rešavanje sukoba, dok bi pitanje nuklearnog programa bilo odloženo za kasnije, pisali su i drugi mediji, pozivajući se na američkog zvaničnika i još dva upućena izvora.

Posveta učenicima škole u Iranu

Na avionu kojim je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči stigao u Sankt Peterburg ispisan je natpis „Minab 168“ u znak sećanja na učenike škole u Iranu koji su poginuli u američkom napadu.

Arakči stigao na pregovore sa Putinom - u fokusu Bliski istok

Ministar spoljnih poslova Iran Abas Arakči doputovao je tokom noći u Sankt Peterburg, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Rusija Vladimir Putin i šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.

Izraelski avioni jutros napali Liban

Izraelski vojni avioni izveli su jutros napad na grad Kfar u okrugu Bint Džbejl na jugu Libana, čime je odsečen put do tog mesta, prenela je libanska Nacionalna novinska agencija. Napad se dogodio uprkos dogovorenom primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je u četvrtak američki predsednik Donald Tramp produžio za tri nedelje.

Uoči jutrošnjeg udara, najmanje 14 ljudi, među kojima žene i deca, ubijeno je, a 37 je ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana, odnosno na područja severno od "bezbednosne zone" koju je proglasio Izrael.

Libansko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su među ubijenima dvoje dece i dve žene, a da su među povređenima još tri žene, javlja Al Džazira.

Aksios: Iran predložio SAD otvaranje moreuza, nuklearni pregovori odloženi

Iran je ponudio Sjedinjenim američkim Državama novi predlog da ponovo otvori Ormuski moreuz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, preneo je danas Aksios, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.

Novi predlog, dat SAD preko pakistanskih posrednika, fokusira se prvo na rešavanje krize oko moreuza i američke blokade. Kao deo toga, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata. Prema predlogu, nuklearni pregovori bi počeli tek u kasnijoj fazi, nakon što se otvori moreuz i ukine blokada. Bela kuća je primila predlog, ali nije jasno da li su SAD spremne da ga ispitaju.

Najmanje 14 ubijeno, najmanje 37 ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana

Najmanje 14 ljudi, među kojima žene i deca, ubijeno je, a 37 je ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana, odnosno na područja severno od "bezbednosne zone" koju je proglasio Izrael.

Libansko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su među ubijenima dvoje dece i dve žene, a da su među povređenima tri žene, javlja Al Džazira.

Izraelska vojska pokrenula je talas vazdušnih udara i artiljerijskog granatiranja, nakon što je u napadu drona Hezbolaha ranije danas ubijen jedan, a ranjeno šest izraelskih vojnika.

Prema uslovima primirja, koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je u četvrtak američki predsednik Donald Tramp produžio za tri nedelje, Izrael zadržava pravo da odgovori na "planirane, neposredne ili tekuće napade".

Arakči: Susedi Irana su prioritet za Teheran

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je u nedelju sa omanskim kolegom Badrom Albusaidijem, ističući da su susedi Irana prioritet za Teheran. "Važni razgovori o bilateralnim temama i situaciji u regionu. Budući da jedino naše zemlje kontrolišu Ormuski moreuz, razgovarali smo i o načinima kako da tranzit kroz moreuz postane bezbedan i od koristi za susede i svet", napisao je Arakči na svom nalogu na mreži Iks.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO