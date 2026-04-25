Rusi se oglasili o rešenju za Ukrajinu: Evo šta kažu o evropskom predlogu

RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da su predlozi za rešavanje sukoba u Ukrajini koje je izneo francuski ambasador Nikola de Rivijer "nerealni".

U saopštenju resornog ministarstva navedeno je da inicijativa tzv. "koalicije voljnih", koju podržava francuski predsednik Emanuel Makron, ne predstavlja osnov za realne pregovore, već pokušaj da se, kako tvrdi Moskva, nametnu rešenja u korist Kijeva i njegovih evropskih saveznika, preneo je TASS.

Ruska strana ističe da Francuska i druge zemlje EU nisu deo aktuelnih pregovaračkih formata i optužuje Pariz da paralelnim inicijativama pokušava da utiče na tok pregovora u kojima učestvuju i Sjedinjene Američke Države.

To ministarstvo je, takođe, ocenilo da iz Francuske ne dolaze "konstruktivni predlozi", već inicijative koje bi, prema njihovom stavu, mogle da budu predstavljene Rusiji kao ultimatum.

U saopštenju se dodatno kritikuje francuska pozicija o ratu u Ukrajini, uz tvrdnje da zapadne zemlje koriste "standardne narative o ruskoj agresiji i pokušavaju da na druge prebace odgovornost za neuspeh ranijih mirovnih procesa".

