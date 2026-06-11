ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENJE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu

NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.

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- Moramo biti pripremljeni. Moramo biti spremni za borbu - rekao je general potpukovnik Kristijan Frojding, načelnik nemačke kopnene vojske, na vazduhoplovnom sajmu ILA u Berlinu.

On je naveo da među saveznicima postoji širok konsenzus da bi Rusija mogla da napadne teritoriju NATO pre kraja decenije.

- 2029. nije nemački vremenski okvir. To je obaveštajna procena usaglašena u NATO - rekao je Frojding. - Svih 32 partnera u NATO saglasna su da bi Rusija mogla da ima sposobnost da izvrši invaziju na zemlju partnera NATO 2029. godine.

Upozorenje da Moskva može da krene i ranije

Frojding je, međutim, upozorio da bi Rusija mogla da deluje i pre tog roka, uprkos tome što rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, a Kijev tvrdi da je Moskva pretrpela više od 1,3 miliona gubitaka, kao i da je izgubila ogromne količine opreme, prenosi Politiko.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada evropski odbrambeni zvaničnici upozoravaju da bi Rusija u narednih nekoliko godina mogla da obnovi dovoljno vojne snage da predstavlja direktnu konvencionalnu pretnju teritoriji NATO, uprkos gubicima u Ukrajini.

Za planere odbrane, 2029. godina postala je oznaka za trenutak do kojeg Evropa mora da zatvori hitne praznine u spremnosti, proizvodnji i vojnim kapacitetima.

Izjave nemačkog generala naglašavaju zabrinutost da bi Moskva mogla da testira Alijansu dok Evropa još pokušava da se ponovo naoruža.

Berlin ubrzava nabavke oružja

Ta hitnost oblikuje i nemačku raspravu o nabavci oružja i kapacitetima odbrambene industrije. Frojding je rekao da je Berlin već učinio „mnogo“ kako bi ubrzao nabavke i da je industrija povećala proizvodne kapacitete.

Ipak, upozorio je da Nemačka ne može da zavisi samo od dugoročnih programa naoružanja, kojima mogu biti potrebne godine za razvoj i uvođenje u upotrebu.

- Brzina je sada od suštinskog značaja - rekao je Frojding.

Za neke sisteme koji su još u razvoju, dodao je, Nemačkoj su potrebna „prelazna rešenja“ kako bi se popunio jaz između onoga što vojska sada ima i onoga što joj je potrebno za borbenu gotovost.

- Kao nemačka vojska, svakog dana moramo da unapređujemo svoje sposobnosti za borbu već večeras - rekao je, misleći na pomeranje Bundesvera ka snagama visoke gotovosti, osmišljenim da odvrate potencijalnu rusku agresiju.