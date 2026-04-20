Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo

UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski istakao je da Sjedinjene Države više ne vidi kao oslonac.

Prema pisanju američkog magazina Atlantik, Zelenski je otišao korak dalje od puke kritike trenutne politike Bele kuće.

Zelenski je poslao i širu poruku da cela Evropa treba da počne da se udaljava od tradicionalnih transatlantskih veza.

Ova promena kursa dolazi kao posledica drastičnog smanjenja isporuke naoružanja.

Vašington je, prema dostupnim informacijama, redukovao vojnu pomoć Kijevu kako bi sačuvao sopstvene zalihe za potencijalni sukob sa Iranom, ostavljajući ukrajinsku vojsku u nezavidnom položaju na frontu.

Trampov pritisak i teritorijalni ustupci

Pored smanjene vojne podrške, administracija Donalda Trampa vrši sve snažniji politički pritisak na Kijev.

Glavni zahtev Vašingtona u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma jeste da Ukrajina zvanično prepusti region Donbasa Rusiji, što je za ukrajinsko rukovodstvo do skoro bilo nezamislivo rešenje.

"Rusija je nadigrala Amerikance"

U intervjuu za italijanski radio, Zelenski nije štedeo reči govoreći o diplomatskom porazu Zapada.

- Po mom mišljenju, Rusija je još jednom nadigrala Amerikance, nadigrala je predsednika Sjedinjenih Država - izjavio je Zelenski.

Kako niko van Italije ne bi propustio njegovu poruku, Zelenski je podelio verziju svojih komentara na engleskom jeziku na štvenoj mreži Iks.

- Ukrajinci vide kako su održavali ratne napore sopstvenim resursima i uz pomoć evropskih partnera, čak i kada su se SAD povukle „iz igre“. Nekada bi otpisivanje Sjedinjenih Država kao saveznika značilo sigurnu propast za Ukrajinu, ali to više nije slučaj - napisao je Zelenski.

Ubrzo nakon toga, Zelenski je tvrdio da ako SAD zaista planiraju da se povuku iz NATO-a, kako je Tramp pretio, evropskim demokratijama bi bila potrebna potpuno nova bezbednosna arhitektura.

Da bi se odbranila od Rusije bez američke pomoći, Evropska unija bi, rekao je, morala da uključi kapacitete Norveške, Velike Britanije, Turske i Ukrajine.

Time, ističe autor teksta O'Brajen, napravio je jasnu razliku od evropskih lidera koji su poslednjih 15 meseci očajnički pokušavali da održe privid da je Vašington i dalje posvećen svojim tradicionalnim saveznicima.

U tom procesu, neki su se ponizili, poput generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, koji je Trampa nazvao „tata“, komentar koji je nedavno opisao kao „jezički problem“.

Niko, naglašava autor, nije želeo da prizna da je Trampov povratak iz SAD stvorio pretnju evropskoj bezbednosti.

Nakon meseci diplomatskih manevara i ustupaka kojima je Kijev pokušavao da odobrovolji Trampovu administraciju, očigledno je nastupila nova faza ukrajinske spoljne politike.

Direktno priznanje da je Rusija "nadigrala" Vašington signalizira da se Ukrajina okreće traženju novih saveznika i jačanju sopstvene pozicije, nastojeći da deluje nezavisno od odluka koje dolaze iz Bele kuće.