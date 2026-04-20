Pacifik na ivici eksplozije: Kina raspoređuje DF-27 hipersonične rakete, američke baze na meti (VIDEO)

SNIMCI objavljeni na kineskim društvenim mrežama prikazuju više lansera koji nose hipersonične balističke rakete srednjeg dometa DF-27 kako putuju kroz grad, u onome što su višestruki izvori procenili kao vežbu gradskog ratovanja.

Foto printscreen youtube MILITARY NEWS UPDATE

Vozila su se kretala u konvoju kroz ulice, što predstavlja redak razvoj događaja za strateški arsenal zemlje. Procenjuje se da DF-27 ima domet između 5.000 i 8.000 kilometara, čime se njen domet nalazi između balističke rakete srednjeg dometa DF-26 sa dometom od 4.500 kilometara i interkontinentalnog arsenala zemlje usmerenog ka kopnu Sjedinjenih Država.

Njen nedavni ulazak u službu izazvao je ozbiljnu zabrinutost u Sjedinjenim Državama, jer pruža mogućnost dubokog udara koji ostavlja američke ratne brodove i baze u srednjem i istočnom Pacifiku potencijalno ranjivim.

DF-27 je jedan od tri tipa balističkih raketa srednjeg dometa sa hipersoničnim klizećim vozilima u svetu, pored severnokorejskog Hvasong-16B i ruskog Orešnika. Za razliku od ovih drugih dizajna, međutim, procenjuje se da je u velikoj meri optimizovan za napade na ratne brodove kao što su razarači i nosači aviona. Kina je dugo predvodila svet u razvoju protivbrodskih balističkih raketa, koje druge zemlje ne koriste u velikoj meri, a koje imaju potencijal da predstavljaju ozbiljnu pretnju ratnim brodovima Zapadnog bloka širom Pacifika.

Kineska narodnooslobodilačka vojska gradila je arsenale raketa srednjeg i srednjeg dometa znatno duže od Rusije, Sjedinjenih Država ili Severne Koreje, pri čemu je prvim dvema zabranjen razvoj takvih raketa prema Sporazumu o nuklearnim snagama srednjeg dometa, dok je Severna Koreja postigla značajan napredak u letnim ispitivanjima srednjeg i srednjeg dometa tek 1990-ih i 2010-ih, respektivno.

Foto printscreen youtube MILITARY NEWS UPDATE

DF-27 izgleda da je raketa sa dvostrukom ulogom namenjena za upotrebu i za napade na ratne brodove i na kopnene ciljeve, pri čemu se očekuje da će bojeve glave varirati u zavisnosti od cilja. Verovatno je da će deo arsenala biti opremljen nuklearnim bojevim glavama. Takođe se smatra da će raketa verovatno moći da integriše penetracione bojeve glave optimizovane za uništavanje utvrđenih ciljeva, kao što su podzemni komandni centri na Guamu i Havajima. Analitičari su procenili da raketa verovatno ima koristi od višeslojne arhitekture navođenja koja kombinuje inercijalno i satelitsko navođenje, sa dodatnim terminalnim navođenjem za precizno dejstvo na ciljeve. Njen terminalni tragač verovatno integriše radar kako bi mogao da dejstvuje protiv pokretnih ratnih brodova.

militarywatchmagazine.com

