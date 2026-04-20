Iran uzvratio paljbu: Napali smo američke ratne brodove
IRAN je lansirao dronove na američke vojne brodove u Omanskom zalivu, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim bliskoj Iranskoj revolucionarnoj gardi, ubrzo nakon što su američke snage zaplenile iranski teretni brod.
Za sada nema izveštaja o šteti.
Iranska komanda Hatam al-Anbija, koja koordinira sve grane oružanih snaga, ranije je nazvala američku operaciju kršenjem primirja i saopštila da će odgovoriti na ono što je nazvala „činom oružane piraterije američke mornarice“.
Amerikanci su upali na brod nakon što su ga onesposobili
Podsećanja radi, američka Bliskoistočna komanda (CENTCOM) objavila je jutros video snimak na kojem se vidi kako marinci napadaju iranski brod Tuska u Omanskom zalivu iz helikoptera.
Prema SAD, brod je prethodno onesposobljen nakon što je razarač USS Spruans otvorio vatru na njegovu mašinsku sobu, nakon čega su marinci preuzeli kontrolu nad plovilom. SAD tvrde da je posadi dato nekoliko sati upozorenja pre toga.
Rat traje dva meseca, Ormuz je i dalje ključna tačka
Rat između SAD i Irana počeo je nakon američko-izraelskih udara na iranske vojne ciljeve i rukovodstvo, na šta je Teheran odgovorio blokiranjem Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte.
Sjedinjene Države su potom pokrenule blokadu iranskih luka i rasporedile dodatne snage u Omanskom zalivu i Arapskom moru, tvrdeći da obezbeđuju slobodu plovidbe i štite trgovačke brodove.
(Indeks.hr)
