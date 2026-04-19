Sančez želi prekid saradnje sa Izraelom: Predstaviće predlog EU

ŠPANSKI premijer Pedro Sančez najavio je danas da će njegova zemlja predstaviti Evropskoj uniji predlog raskida saradnje sa Izraelom, nakon što je prethodno pozvao EU da raskine Sporazum o pridruživanju sa Tel Avivom.

Pedro PARDO / AFP / Profimedia

Sančez je na predizbornom mitingu u Uelvi rekao da je Španija "prijatelj Izraela", ali da ne odobrava akcije vlade Izraela i pozvao i druge evropske zemlje da se pridruže inicijativi, prenose mediji.

On je pozvao i "one koji su započeli rat" protiv Irana da to okončaju, kao i da "obuzdaju" izraelskog premijera Benjamina Netanijahua.

Španski premijer je prethodno na Evropskom forumu Puls u Barseloni tvrdio da Izrael "gazi i kriši" nekoliko članova Sporazuma o pridruživanju sa EU, ističući da su Španija i druge evropske zemlje spremne da ukinu taj sporazum, na šta je Netanijahu reagovao rečima da Španija "vodi diplomatski rat protiv Izraela".

Evropska unija najveći je trgovinski partner Izraela, sa godišnjom razmenom vrednom više od 45 milijardi evra, a kako navode mediji, bilo kakav raskid saradnje ili suspenzija sporazuma doneo bi velike ekonomske i političke posledice.

(Sputnjik)

