Svet

"AKO MISLIŠ DA ĆEŠ SE IZVUĆI, MORAM DA TE RAZOČARAM" Zelenski na udaru Trampa i Amerikanaca

D.D.

06. 06. 2026. u 15:03

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp neće ignorisati ironične komentare na njegov račun u pismu Vladimira Zelenskog ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, smatra penzionisani potpukovnik Vojske SAD Danijel Dejvis.

АКО МИСЛИШ ДА ЋЕШ СЕ ИЗВУЋИ, МОРАМ ДА ТЕ РАЗОЧАРАМ Зеленски на удару Трампа и Американаца

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- Zelenski, ako misliš da ćeš se izvući sa ovim, moram da te razočaram. Tramp neće zaboraviti ovaj napad. Nisi trebao da ismevaš američku pomoć -  rekao je on.

Kako je dodao, ruski predsednik Vladimir Putin nije slučajno juče u govoru na Peterburškom ekonomskom forumu istakao ulogu Trampa u rešavanju ukrajinske krize.

- Bolje da odustaneš dok možeš, jer ionako nećeš videti rakete sa ovim stavom prema Trampu - poručio je Dejvis Zelenskom.

(Sputnjik)

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