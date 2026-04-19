Skotland jard istražuje: Da li su učestali napadi na jevrejske objekte povezani sa Iranom?

POLICIJA istražuje da li su brojni napadi na izraelske i jevrejske objekte u Velikoj Britaniji, od kojih se poslednji desio u Londonu oko ponoći, povezani sa grupama koje podržava Iran, saopštio je danas Skotland jard.

foto: Tartezy / Alamy / Profimedia

Policija je na konferenciji za novinare saopštila da je odgovornost za većinu napada u Londonu preuzela grupa Ašab al Jamin, koja je formirana u martu ove godine, tokom rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, prenosi Skaj njuz.

Grupa je preduzela slične napade na jevrejske zajednice širom Evrope poslednjih meseci.

- Svesni smo javnih izveštaja koji sugerišu da ova grupa možda ima veze sa Iranom. Kao što biste očekivali, nastavićemo da istražujemo to pitanje kako se naša istraga bude odvijala. Ranije sam govorila o korišćenju kriminalnih posrednika od strane iranskog režima, i razmatramo da li se ova taktika koristi ovde u Londonu - rekla je zamenica pomoćnika komesara Viki Evans iz Londonske policijske službe za borbu protiv terorizma.

Grupa Ašab al Jamin preuzela je odgovornost za napad na sinagogu u Londonu, koji se dogodio oko ponoći, a u snimku koji je objavljen na Telegarmu vidi se čovek kako prilazi zgradi, dok u ruci flašu koja izgleda kao Molotovljev koktel i baca je na mesto napada.

Zapaljiva naprava je razbila prozor i izazvala je "manju štetu od dima" unutar zgrade sinagoge, koja se nalazi blizu škole i dečijeg igrališta, prema podacima Fonda za bezbednost zajednice, a u napadu nije bilo povređenih.

(Tanjug)

