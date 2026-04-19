I Iran i SAD blokirali Ormuz: Evo koje su razlike u merama

IZJAVA američkog predsednika Donalda Trampa da je iransko zatvaranje Ormuskog moreuza „čudno“ jer je američka blokada „već zatvorila prolaz“ pokrenula je pitanje šta zapravo podrazumevaju mere koje sprovode dve strane.

Iako se obe politike nazivaju blokadama, način njihove primene i ciljevi se značajno razlikuju.

Iran je, preko svog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, objavio da namerava da uspostavi strogu kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz dok se rat ne završi i ne uspostavi trajni mir u regionu.

Prema ovoj odluci, brodovi koji prolaze kroz moreuz podležu detaljnoj kontroli, uključujući prikupljanje podataka o plovilima, izdavanje dozvola za prolaz i naplatu naknada za bezbednosne, zaštitne i ekološke usluge.

Amerika želi da oslabi Iran

U praksi, takav pristup znači delimično ograničavanje saobraćaja i jačanje iranske kontrole nad jednom od najvažnijih pomorskih ruta na svetu.

S druge strane, američka blokada, kako ju je prvobitno predstavio Tramp, trebalo je da se primenjuje na sve brodove koji pokušavaju da uđu ili izađu iz moreuza, uključujući i presretanje brodova koji plaćaju Iranu naknade za prolaz.

Međutim, zvanično tumačenje američke vojske je donekle drugačije. Fokus je na blokiranju iranskih luka, a ne na potpunom zatvaranju samog moreuza za međunarodni saobraćaj.

Američka strana naglašava da ne namerava da se meša u slobodu plovidbe brodova koji putuju do ili iz luka van Irana, čime pokušava da održi kontinuitet globalne trgovine.

U praksi, to znači da Iran aktivno pokušava da kontroliše i ograniči saobraćaj kroz moreuz, dok Sjedinjene Države svoje mere usmeravaju prvenstveno na ekonomski pritisak na Iran, bez formalne zabrane prolaza za druge zemlje.

(Indeks.hr)

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja